El video y las imágenes de Luis Miguel en la boda de su hija Michelle Salas

Michelle Salas y Danilo Diazgranados se casaron en una especial ceremonia en La Toscana en Italia que reunió a los seres queridos más cercanos a la familia.

La boda de Michelle que duró tres días, reunió de nueva cuenta a sus padres, Luis Miguel y Stephanie Salas, quienes se mostraron de lo más felices y orgullosos de la influencer que disfrutó al máximo de su enlace, rodeada del cariño de sus familiares y amigos.

Luis Miguel paseó hasta el altar junto a su hija tras llegar a II Borro, -una lujosa finca ubicada en Arezzo en la región de Valdarno, en el corazón de La Toscana, Italia-. Para la ocasión, el intérprete de “Suave”, lució un esmoquín negro de Tom Ford, y se sentó en los bancos centrales de la ceremonia.

Por su parte, Paloma Cuevas, según El Mundo, lució un vestido verde esmeralda firmado por su íntima amiga y colega Rosa Clará.

El lenguaje corporal de la hija de “El Sol” mostró cómo es su relación con su ahora esposo Danilo Díaz. Instagram

El momento que acaparó todas las miradas fue cuando Luis Miguel sorprendió a los asistente al bailar junto a su hija uno de los grandes temas del inolvidable Frank Sinatra, “The way you look tonight”. Sin duda, el artista se convirtió en el rey de la pista, dejando a los invitados con las ganas de verlo cantar.

El programa “Y Ahora Sonsoles”, publicó el video con las primeras imágenes de Luis Miguel, quien se mostró como un padre feliz al ver a su hija vestida de novia. En las fotos también se observa el momento en que Paloma Cuevas abraza a la novia dandole la enhorabuena en un momento tan especial con un caluroso beso.