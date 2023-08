Al ser una figura pública, Salma Hayek es reconocida como una de las actrices latinas más populares de Hollywood, por eso no es de extrañar que muchas personas quieren ser parte de su círculo de amistad. Lo cierto es que la actriz mexicana se ha juntado tanto con talento latino como de Hollywood, pero como cualquier mujer que necesita a su grupo de apoyo, tiene dos grandes amigas con las que guarda una entrañable amistad. Se trata de Penélope Cruz y Zoe Saldaña, y así nació este vínculo.

Ellas son las mejores amigas de Salma Hayek

“Un círculo de amor, apoyo, empoderamiento y amistad duradera”, fue el mensaje que Salma compartió en redes sociales para subir una fotografía de las tres juntas y envueltas en un abrazo.

Cuando el Times eligió a Salma Hayek entre las 100 personas más influyentes, Penélope Cruz le escribió un resumen de vida para exponer este importante reconocimiento; en él expuso lo mucho que la aprecia y que atesora su amistad de años. “Conocí originalmente a Salma cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense”, inició Penélope, “conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa. Conocerla fue como reunirse con una hermana que no habías visto en mucho tiempo. Fue una confianza del 100% desde nuestra primera conversación. Ella es increíblemente generosa, algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres”.

La actriz Salma Hayek no ha olvidado el momento bochornoso que le hizo vivir su amiga Penélope Cruz cuando en 2005 unió fuerzas con el programa de MTV ‘Punk’D’ para hacerle creer que había bloqueado un retrete en un restaurante. Desde aquel día, la mexicana lleva preparando su terrible venganza contra Penélope, aunque a esta no parece preocuparle demasiado la amenaza. “Estábamos en un restaurante y le hicimos creer que había roto el retrete porque algo enorme había atascado el baño. Le echaron la culpa a ella. Nunca me lo perdonará. Lleva diciendo todos estos años que se vengará, pero todavía no ha sucedido nada”, reveló la propia Penélope en el programa ‘Watch What Happens Live’.

En lo que respecta a su amistad con Zoe Saldaña, las hemos visto disfrutando de sushi juntas en Los Ángeles e incluso saliendo en citas dobles con sus esposos. Para el cumpleaños de Zoe en 2020, la actriz de Frida asistió a su fiesta y compartió unas cariñosas palabras: “estoy muy agradecida de tenerte a ti y a tu hermosa familia en mi vida. Tu amistad es un tesoro precioso en mi corazón. ¡Que tengas un maravilloso cumpleaños, tú, hermosa Géminis!”.