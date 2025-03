Ellos son los afortunados que han sido pareja de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez es una reconocida actriz mexicana por su carrera profesional como por sus relaciones amorosas. La hija de Eugenio Derbez ha tenido varias relaciones y a pesar de que la modelo mexicana ha sido reservada en lo que respecta a su vida privada, a continuación te decimos quienes han sido sus novios.

Jesús Navarro

El primer amor de la actriz mexicana fue Jesús Navarro, integrante del grupo ‘Reik’, así lo reveló a través de su podcast ‘La magia del caos’. Ahí, habló sobre el romance que mantuvo y que duró solamente algunas semanas.

“Yo era súper fan de Reik y estaba enamorada de Jesús y salí con él como unas semanas así de fan groupie, cuando yo todavía no era actriz ni nada”, aseguró.

Kalimba

El cantante Kalimba no ha tenido problema alguno en revelar que tuvo una relación muy bonita con la hija de Eugenio Derbez hace muchos años, cuando ella estudiaba en Nueva York y él tenía su carrera de músico en México.

Precisamente, el amor a distancia fue el que malogró la relación que tenían. Según él, Aislinn estaba a punto de renunciar a sus estudios por regresar de Estados Unidos y vivir una historia a su lado.

No obstante, según lo informado por Kalimba, él la amaba tanto que decidió terminar para no afectar su futuro. Pese a lo romántico de estas declaraciones, ella aún no confirma esta relación.

Christian Vázquez

Ambos comenzaron su relación en 2009, más tarde tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en la serie ‘Los Minondo’.

“Ambos anhelábamos trabajar juntos, hemos hecho buen equipo y agradecemos la oportunidad de que sea en este proyecto tan importante”, comentó Vázquez a la revista Quién.

Su relación fue muy privada así que no se sabe mucho al respecto.

Mauricio Ochman

Ambos se conocieron cuando grabaron la película ‘A la mala’ en el 2014. Posteriormente, el 28 de mayo de 2014, para ser exactos, el actor le pidió a Aislinn que fuera su novia.

En noviembre de 2015, un día antes de que Ochmann celebrara su cumpleaños número 38, decidió pedirle a Aislinn matrimonio. La boda se realizó justo el día en que cumplieron dos años de novios, el 28 de mayo de 2016, en el Hostal de la Luz, en Tepoztlán, Morelos.

La luna de miel fue un viaje largo alrededor del mundo, momentos que compartieron con sus fans por medio de sus redes sociales. En septiembre de 2017 los famosos anunciaron que serían papás y el 25 de febrero de 2018 llegó al mundo la pequeña Kailani.

Al estrenarse la primera temporada de la serie ‘De viaje con los Derbez’, en octubre de 2019, la pareja tuvo algunos desencuentros; para el mes de noviembre de ese mismo año ya estaban separados.

Jonathan Kubben

En 2021, la actriz inició una relación con Jonathan Kubben, un influencer y viajero que logró conquistar su corazón a base de mucha insistencia y detalles. Sin embargo, el amor no siguió avanzando y dieron por finalizado su noviazgo en 2022.