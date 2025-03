Aislinn Derbez reacciona así al comentario de Eugenio Derbez sobre su paternidad no planeada

El pasado 18 de marzo, Aislinn Derbez celebró su cumpleaños 39 y su papá, Eugenio Derbez, le hizo una felicitación muy a su estilo, dejando de manifiesto su amor por su primogénita, y recordando que, aunque no fue planeada, ha sido su gran maestra.

El actor y comediante publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual hizo una recopilación de videos de su hija mayor y colocó un fragmento de su participación en su podcast ‘La Magia del Caos’.

“Debo confesarte que al principio yo tenía muchos sueños que alcanzar, yo tenía muchas metas que lograr, y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes y en cuanto llegaste todo cambió (...) Mi maestra ha sido Aislinn, Aislinn ha sido mi guía, nació en medio de mucho caos y yo creo vino con un propósito muy claro de poner orden y magia en ese caos”, dijo Eugenio Derbez en su video.

“Gracias, @aislinnderbez, por llegar a mi vida y traer orden y magia a este caos. ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’”, escribió el famoso en la descripción.

Aislinn Derbez responde a los comentarios de su papá, Eugenio Derbez

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz reaccionó a las declaraciones de su papá y dejó claro que tienen una increíble relación.

“Sí, es que creo que sí es muy linda la relación que hemos formado, porque, efectivamente no fue planeada, no es como que me quería tener en su momento. Él estaba, así como: ‘¿qué es esto, Dios mío?’, como pasa muchas veces con los embarazos no planeados, pero creo que logramos convertirlo en algo hermoso, en una relación muy hermosa y de la cual él aprendió mucho y yo también aprendí muchísimo de él”.

Aislinn Derbez también se pronunció a favor de normalizar estas situaciones, ser abiertos y sinceros con las circunstancias, porque hablarlo puede ayudar a mejorar la relación.

“Muchas veces a los papás les da pena decir: ‘Oye, la verdad es que tú no fuiste planeado, no quería que estuvieras aquí porque yo me estaba muriendo de miedo’, y creo que está bonito normalizarlo y decirlo, porque a veces pasa, y que se le puede dar la vuelta a una situación así”, dijo.

Aislinn Derbez revela cómo se siente de estar cerca de los 40 años

Al ser cuestionada sobre cómo se siente de llegar a los 39 años, Aislinn Derbez aseguró que se siente mucho más feliz y cómoda con ella misma ahora y no volvería atrás para nada. Además, señaló que es necesario dejar de castigar a las mujeres por envejecer, pues crecer es un regalo.

“Sobre todo a las mujeres como que de repente nos pesa un poco la edad, pero creo que es un tema cultural y social que definitivamente ya tiene que cambiar. Al contrario, yo me siento mil veces más guapa, mil veces más fuerte, mil veces más sabia de lo que me sentía hace 10 años”, declaró.

“Para nada quiero regresar a esa edad de hace diez años, porque me siento tan bien, tan orgullosa, y tan cómoda de lo que hoy soy y me siento muchísimo mejor, me siento más fuerte, me veo mejor, creo que al contrario, tenemos que estar orgullosas y portar esa edad con dignidad, con honor y con muchísimo orgullo, porque creo que no hay nada más bonito que ir creciendo e ir aprovechando lo que nos da la experiencia”.