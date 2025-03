¿Qué le dijo Eugenio Derbez a Aislinn Derbez en su cumpleaños? El emotivo mensaje que conmovió a todos

El reconocido actor y productor Eugenio Derbez dedicó un conmovedor mensaje a su hija mayor, Aislinn Derbez , con motivo de su cumpleaños número 39. A través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, el patriarca de la dinastía Derbez expresó cómo la llegada de Aislinn a su vida transformó por completo sus planes y su perspectiva, lo que conmovió a sus seguidores y a la propia actriz.

¿Qué dijo Eugenio Derbez a Aislinn en su cumpleaños?

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez dedicó unas palabras llenas de cariño y gratitud a su hija Aislinn Derbez. El clip, extraído de una conversación entre ambos en el pódcast ‘La magia del caos’, conducido por Aislinn, muestra a Eugenio cuando confiesa cómo la llegada de su hija cambió su vida por completo.

“Debo confesarte que al principio yo tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr, y como que la paternidad no estaba en mis planes. Y, en cuanto llegaste, todo cambió”, expresó Eugenio con emoción. Además, agregó: “Gracias, Aislinn, por llegar a mi vida y traer orden y magia a este caos. Eres lo mejor que no quería que me pasara. Feliz cumpleaños, hija”.

El mensaje conmovió también a sus seguidores , quienes inundaron los comentarios con mensajes de admiración hacia la relación padre-hija.

¿Cómo reaccionó Aislinn Derbez al mensaje de su padre?

Aunque Aislinn no ha respondido públicamente al video de su padre, es evidente que el vínculo entre ambos es inquebrantable. En el pasado, la actriz ha expresado su admiración por Eugenio, y ha destacado su apoyo incondicional y su papel como guía en su vida. Este mensaje de cumpleaños no hizo más que reforzar la conexión especial que comparten.

¿Cómo fue la reacción de Eugenio Derbez al enterarse de que sería padre?

La paternidad no siempre fue parte de los planes de Eugenio Derbez. En varias ocasiones, el actor ha confesado que, cuando supo que sería padre por primera vez, se sintió abrumado y hasta negó la situación. En una entrevista en elpódcast de Aislinn, Eugenio recordó: “Al principio, yo no quería ser papá. Tenía muchos sueños y metas, y la paternidad no estaba en mis planes”.

Sin embargo, con el tiempo, la llegada de Aislinn lo transformó por completo . “Me cambió la percepción cañón. Llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrir una cantidad de puertas y oportunidades... Has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida”, afirmó Eugenio.

¿Qué inspiración tomó Eugenio Derbez de Aislinn para su película ‘No se aceptan devoluciones’?

Uno de los datos más curiosos que reveló Eugenio es que la famosa frase de su película ‘No se aceptan devoluciones’ —"Eres lo mejor que no quería que me pasara"— está inspirada en su hija Aislinn.

“Tengo muy claro que en un principio fue como un ‘No, yo no quiero ser papá’, y luego fuiste ‘Lo mejor que no quería que me pasara’. Y hasta la fecha sigues siendo ‘Lo mejor que no quería que me pasara’”, confesó el actor.

¿Quién es Aislinn Derbez? Breve biografía

Aislinn Derbez, cuyo nombre completo es Aislinn González Michel, nació el 18 de marzo de 1986 en la Ciudad de México. Hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel, Aislinn es una actriz, modelo y productora reconocida por su talento y versatilidad en la industria del entretenimiento.

Estudió Artes Visuales en la School of Visual Arts de Nueva York, donde también tomó clases de actuación en el Actors Studio. A lo largo de su carrera, ha participado en películas como ‘Te presento a Laura’ (2010) y ‘El cielo en tu mirada’ (2012), así como en series de televisión como ‘Niñas mal’ (2011) y ‘La promesa’ (2012). Además, ha incursionado en el teatro y ha colaborado en proyectos junto a su padre, como ‘XHDRBZ’.

En su vida personal, Aislinn fue pareja del actor Mauricio Ochmann, con quien tuvo una hija llamada Kailani en 2018. Aunque la pareja se divorció en 2020, Aislinn ha mantenido una relación cercana con su familia, especialmente con su padre, Eugenio.

El mensaje de Eugenio Derbez a Aislinn Derbez en su cumpleaños refleja el amor de un padre hacia su hija, pleno de una profunda gratitud por haber encontrado en ella una fuente de inspiración y crecimiento personal. Sin duda, esta relación sigue siendo un ejemplo de cómo la familia puede transformar vidas y llenarlas de magia.