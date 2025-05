Emmanuel y su hijo Alexander Acha revelan cómo se encuentra la salud de Mercedes Alemán

Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel ha sufrido complicaciones en su estado de salud, debido a que padece una enfermedad crónico-degenerativa desde hace un tiempo.

Su hijo, Alexander Acha, comentó a mediados del 2024 que su madre está luchando contra la enfermedad que ha afectado su salud en gran medida.

Durante una emisión del programa “Juego de Voces”, Emmanuel, Alexander Acha y Giovanna Acha dedicaron un emotivo homenaje por el Día de las Madres a Mercedes Alemán, quien no estuvo presente pero apareció una fotografía de una pintura suya en la pantalla del fondo.

Juntos como la familia unida que son, Emmanuel, Alexander y Giovanna cantaron la canción “Bella”, que el cantante compuso y dedicó a su esposa. Además de que hablaron de la gran madre y ejemplo que ha sido para la familia.

Desafortunadamente, la enfermedad ha ido avanzando afectando la salud de Mercedes, quien según su hijo Alexander Acha, “ya no puede hablar como antes, ni caminar”.

“Una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco, ya no puede ni acariciarnos, aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta”, mencionó el cantante sin dar detalles de la enfermedad que padece, la cual hasta ahora es una incógnita.

Por su parte, Emmanuel dijo sobre la mujer que ha sido el amor de su vida desde hace cuatro décadas y con quien ha formado un matrimonio sólido.

“Hoy en la condición que está sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, de no quejarse, de no querer hacer mal a su familia, y a nosotros sabiendo lo que está viviendo, le debo mucho a Dios, pero sobre todo conocerla, pudo haber pasado por enfrente de mí sin que yo me diera cuenta, le doy gracias a Dios de que me abriera los ojos del alma para descubrir en sus ojos un espíritu increíble, el mismo día que la conocí me enamoré de ella, primero al verla y luego al descubrirla, encontré una mina de oro que no le importó la fama, que siempre fue la misma, que ha cambiado en su forma pero no en su interior”, manifestó y rompió en llanto al hablar de la mujer que lo ha acompañado en todo momento.