Lucero defiende a los “nepo babies” durante Juego de Voces 2025

Durante una transmisión en vivo para responder algunas preguntas sobre el programa Juego de Voces 2025, Lucero también conocida como la “Novia de América”, defendió a sus hijos y a los de otros artistas que han sido llamados “nepo babies”, por ser hijos de famosos.

El programa Juego de Voces, donde los hijos de los famosos compiten en retos de canto, Lucero defendió a los jóvenes a quienes critican por ser hijos de artistas del mundo del espectáculo.

“Nuestros hijos no son artistas porque son hijos de artistas, porque hay gente por ahí diciendo: ‘claro, porque son hijos de artistas’, a ver, no sean envidiosos ni traumados, se calman. Son artistas porque lo traen adentro”, dijo la actriz y cantante mexicana que destacó que sus hijos heredaron el talento de sus padres y ha sido decisión de ellos incursar en la industria del entretenimiento, como es el caso de su hijo mayor, quien incursiona como productor musical, y Lucerito como actriz y cantante.

Asimismo, reconoció que no por ser hijos de artistas tienen que seguir forzosamente los pasos de sus padres. “Hay muchos hijos de artistas que no tienen el talento ni las ganas de nada, pero estos hijos nuestros; Cami (hija de Yuri)) no, porque a Cami no le gusta figurar en público, a José Manuel (hijo de Lucero y Manuel Mijares) tampoco; tienen una cosa que tienen que entregar y tienen que sacar y ya, que la gente los quiera bueno pues ya”, mencionó Lucero.

“Entiendes cuando una persona tiene una vocación, sea hijo de famoso o no... tiene ese arte ahí y lo tiene que sacar, entonces qué padre que a la gente le guste y se los agradecemos mucho”, continuó Lucero defendiendo a quienes han llamado “nepo babies”, término para referirse a un hijo de una celebridad que supuestamente se abre camino por sus padres, utilizando la fama y las influencias.