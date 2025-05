Emmanuel llora al hablar de su esposa Mercedes Alemán, quien enfrenta grave enfermedad

Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel es una mujer de origen mexicano, reconocida por sus causas altruistas.

La esposa del famoso cantante Emmanuel ha mantenido un perfil bajo, sin embargo, su salud ha captado la atención debido a que se encuentra delicada por una enfermedad crónico-degerenativa que enfrenta, la cual ha mermado su salud y su condición de vida.

Mercedes Alemán es el amor de la vida de Emmanuel, ya que lo ha apoyado desde los inicios de su carrera artística, brindándole su apoyo incondicional.

Su historia de amor comenzó en la década de 1970 en Acapulco, cuando el coche de Mercedes se descompuso y Emmanuel, quien trabajaba vendiendo autos, se ofreció a ayudarla. Este encuentro marcó el inicio de su romance. Fue hasta 1981 que la pareja decidió casarse en secreto en Puerto Vallarta, consolidando un matrimonio por más de cuatro décadas.

Después de convirtieron en padres de tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander Acha, quienes han heredado los valores, el amor y la fe que sus padres les inculcaron.

Emmanuel y sus hijos cantan a Mercedes Alemán en Juego de voces 2025

Durante la emisión del programa, Alexander Acha y sus hermanas sorprendieron a su papá con hermosas palabras para él y para su madre, quien no pudo estar presente por su condición de salud, pero juntos le cantaron la canción “Bella”, mientras se apreciaba una foto de ella en la pantalla.

“Ayer fue Día de las Madres, definitivamente una fecha muy especial y sensible para nosotros ahorita; mi mamá la mujer que más has amado en tu vida no está bien desde hace tiempo, una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco, ya no puede hablarnos como antes, caminar a nuestro lado, ni acariciarnos, aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta. Hoy quiero aplaudirte que tu dedicación y amor por ella siguen enteros, sigues tratándola como una reina, cuidándola, admirándola y amándola como el primer día que la conociste, ese es el mejor ejemplo de como ser un buen esposo. Podría decirte mil cosas más pero hay alguien que te las quiere decir, mira esto”, expresó Alexander Acha a Emmanuel. Segundos después apareció su hermana menor en un video.

Martinique expresó, “el matrimonio de mis padres es la escuela de amor más grande que yo he tenido, realmente son un ejemplo de amor genuino, de lo que realmente es entregarte al otro al que amas para buscar el bien del otro, mi papá para mí es el primer amor, es un gran hombre. Mi mamá es la mejor mujer que he conocido en la vida... en todo sentido es admirable, siempre ha vivido su amor en una absoluta entrega”.

Después apareció Giovanna, quien viajó a México para estar con su familia. “Gracias a su amor yo sé amar, ahora estoy lejos pero siempre los tengo cerca, gracias por amar a mamá más que a nada en la vida, por haber hecho el refugio más grande para mi corazón, el lugar donde siempre he encontrado la paz”, dijo.

Ante el gran momento de la presencia y palabras de sus hijos, Emmanuel se conmovió y rompió en llanto.

“Desde mi punto de vista de explicar el matrimonio, es olvidar el orgullo, pero no olvidarte de ti, encontrar la felicidad en la felicidad de quien amas, yo llego a mi casa y la veo con una sonrisa, si llego con una cara espantosa le quito la felicidad. Nunca me fui a la cama sin decirle te amo, o perdón, nunca nos fuimos a la cama enojados. Hoy en la condición que está sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, de no quejarse, de no querer hacer mal a su familia, y nosotros sabiendo lo que esta viviendo, le debo mucho a Dios, todo, mi existencia, mi padres, mis hijos, mi carrera, mi voz y le debo algo interesante. Cuando yo la conocí, pudo haber pasado por enfrente de mí sin que yo me diera cuenta, le doy gracias a Dios de que me abriera los ojos del alma para descubrir en sus ojos un espíritu increíble, el mismo día que la conocí me enamoré de ella, primero al verla y luego al descubrirla, encontré una mina de oro que no ha cambiado, que no le importó la fama, que siempre fue la misma, que ha cambiado en su forma pero no en su interior, es la misma, Gracias Dios mio, por hacerla pasar enfrente de mi”, dijo Emmanuel entre lágrimas.