En este famoso actor Ben Affleck busca consuelo tras su separación de Jennifer Lopez

Luego del anuncio de su divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck salió con amigos en busca de consuelo tras la ruptura. Este domingo se vio al actor cuando salía a cenar con su viejo amigo y colaborador Matt Damon, así como la esposa de este, Luciana.

Los tres acudieron al restaurante Toscana en Los Ángeles. Affleck vestía de manera casual, con una camisa con botones sobre una camiseta blanca, jeans y zapatillas de deporte, mientras que Damon, de 53 años, vestía una camisa polo negra, anteojos y jeans oscuros. La esposa del protagonista de Bourne, Luciana, con quien está casado desde 2005, llevaba un vestido negro.

Affleck y Damon se conocen desde que eran niños en Cambridge, Massachusetts.

Matt Damon habla sobre la atención mediática de la separación de Ben Affleck

Durante una aparición en el Radio Times Podcast, mientras promocionaba su nueva película con el hermano de Affleck, Casey, The Instigators, Damon habló de la atención que la vida personal de Affleck ha recibido por parte del público y los medios a lo largo de los años.

“He tenido mucha suerte en ese sentido... especialmente cuando miro al hermano de Casey, Ben. No puedo imaginarme viviendo bajo ese tipo de escrutinio”, dijo durante esa entrevista. “Y ha sido así durante 25 años, y hemos tenido carreras paralelas en muchos sentidos, por lo que soy afortunado de haber sido como que estoy excusado de esa parte de [ello]”.

“Esa cultura de revistas que era tan grande, ya sabes… hace 25 años, como que me ignoró…” recordó Damon. “Un tipo casado es muy aburrido. Lo que vendería esas cosas serían el escándalo, el sexo y todo eso... y mientras no hicieras nada de eso, realmente no valía la pena esperar para tomarte una foto. Así que terminé quedándome solo”.