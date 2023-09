Erik Rubín revela cómo va su relación con Andrea Legarreta, ¿habrá reconciliación?, esto dijo

Erik Rubín se sinceró sobre cómo va el proceso de separación con Andrea Legarreta. En una entrevista con Ventaneando, el cantante contó que a seis meses de haber tomado la decisión de separarse todavía no lo han podido hacer físicamente, pues siguen viviendo en la misma casa y duermen en la misma habitación.

Cabe destacar que ahora su unión es más fuerte, pues pasan más tiempo juntos, ya que además de convivir en la misma casa, trabajan en la misma puesta en escena de Vaselina, no obstante, Erik dijo que hará el esfuerzo de mudarse aunque le está resultando muy complicado por el gran amor que le tiene a la conductora.

“Sí tengo que hacer el ejercicio de salirme para hacerlo completo y ya lo haré en estos días. Yo soy el que me voy a salir, pero es una decisión que tomamos en conjunto. Es algo que venimos platicando desde hace tiempo”.

Erik Rubín fue cuestionado sobre la actual relación que mantiene con la madre de sus hijos y expresó, “la verdad es que tenemos una gran relación, a mí me gustaría contarlo, porque oímos tantas historias de terror en donde durante la separación se la pasan muy mal y, la verdad, nosotros no, por eso yo creo que también nos es tan difícil separarnos físicamente”.

El cantante respondió a la pregunta sobre si seguía durmiendo junto a Andrea Legarreta, a lo que con humor reveló, “Sí, de cucharita si hace frío, por qué no?”.

En este sentido, Erik respondió que pese a que no ha podido dar el paso de salirse de su casa, lo hará por recomendación de sus terapeutas. “La verdad es que el tiempo nos ha dado la pauta, ahorita no he dado el paso, pero parece que ya próximamente”.