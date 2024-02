Ernesto D’Alessio reacciona al nuevo “romance” de su exesposa Charito Ruiz

Ernesto D’Alessio dijo que ya superó su divorcio con Charito Ruiz y que lo más importante para él siempre será el bienestar de sus hijos aunque su ex decida rehacer su vida.

Las declaraciones del hijo de Lupita D’Alessio llegan después de que Charito fue captada con un empresario regiomontano en la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral -esposa de Poncho De Nigris- el pasado 27 de enero, lo que despertó sospechas de un nuevo romance, aunque esto no se ha confirmado.

El cantante que lanzó nueva música fue cuestionado por la prensa sobre el video en el que Charito aparece abrazando muy cariñosa al empresario.

“La parte de ¿Por qué ella inicia una nueva relación?, eso no...eso a mí no me interesa, esa es su vida”, declaró a “Ventaneando”, y agregó que esto no lo hace sentir nada mal. “Cero, no me siento nada mal, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida”.

Ernesto D’Alessio aseguró que su matrimonio con Charito Ruiz ya es parte del pasado. “Es algo que ya superé... ya me divorcié, ya estoy separado y ya inicie una nueva etapa en mi vida”.

El artista aprovechó para responder a las recientes declaraciones de su hermano Jorge, quien dijo que le preocupaba que Ernesto pudiera entrar en depresión tras su divorcio.

“Tengo cero personalidad depresiva, no soy una persona que se deprima, o sea, toda mi vida, cuando he tenido adversidades. No soy una persona que se tira a la hamaca y se deprime, soy todo lo contrario, soy de esas personas que ante la adversidad.... haz de cuenta que me ponen un misil y salgo disparado. Soy cero depresivo, entonces en ese sentido, si mi hermano está preocupado, él tendría que conocerme un poquito más”, sentenció.