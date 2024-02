Esta fue la última voluntad de Rebecca Jones que está a punto de cumplirse

A casi un año de la lamentable pérdida de la actriz Rebecca Jones, su mejor amiga Ana Celia Urquidi, dio a conocer que este fin de semana se cumplirá una de las últimas voluntades de la artista.

Se trata de las cenizas de Rebecca que reposarán en un lugar muy especial, tal como ella lo deseó. “Rebecca cumple el 22 de marzo un año de haberse ido, pero me siento feliz y se los quiero compartir, que el sábado 3 de febrero vamos a cumplir su última voluntad, que era que lleváramos sus cenizas debajo de un árbol hermoso en Juitepec, Morelos”. dijo Ana Celia, quien fue una amiga muy cercana de la intérprete.

Y agregó, “nos ha llevado tiempo hacerlo, pero Rebecca fue muy exigente. Así como exigió su fiesta para despedirla con las cosas que quería, y los que estuvieron ahí lo pudieron vivir, lo último que ella quería era que sus cenizas, en aquella caja naranja color Hermés la lleváramos y la pusiéramos debajo de un gran árbol que ella escogió y este sábado 3 vamos a llevarla y vamos a dejar que sus cenizas descansen para siempre”.

En este sentido, Ana fue cuestionada sobre si el actor Alejandro Camacho, quien fue pareja de Rebecca Jones y con quien tiene un hijo en común, asistirá a depositar las cenizas de la actriz en la ceremonia privada y familiar.

“Alejandro está grabando, porque me lo encontré en Televisa hace poquito grabando una telenovela, entonces aquí depende de si puedes o no puedes, no de que si quieres o no. Entonces si él puede, si tiene el tiempo, pero si no, qué le vamos a hacer”, contó y aseguró que Alejandro si fue invitado debido a la buena relación que mantuvieron él y Rebecca Jones a pesar de haberse separado.

“Sí fue invitado, yo creo que en estas cosas uno tiene que abrirse el corazón, nosotros no podemos negar los 25 años de relación que Alejandro y Rebecca tuvieron, un hijo hermoso que se llama Max, entonces yo creo que si puede ir por supuesto nos acompañará y sino, estaremos las pocas personas que ella decidió para ir”.

Respecto a la asistencia de su hijo Maximiliano, Ana dijo que el joven se encuentra en Mérida pero vendrá el sábado para llevar las cenizas de su mamá al lugar donde quería descansar.