Estos son los cambios que hizo Andrés García a su testamento sin decirle a su esposa

Andrés García, el actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano acumuló más de 120 títulos de películas, así que a lo largo de su carrera fue acumulando una fortuna que bien podría costear un poco del futuro de su legado —o sea, sus hijos, con quien en realidad no era cercano—. De acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de $10 millones de dólares, y le reveló en su momento a TVyNovelas cómo haría su testamento: “yo no conservo copia del testamento, mi esposa Margarita Portillo es la que tiene el original, Roberto Palazuelos tiene otra copia y ella sabe qué hacer”, mencionó en 2021.

Ahora bien, la revista señaló que en agosto 2022, Andrés García modificó su testamento y excluía a sus hijos y a Roberto Palazuelos. “Yo el testamento, no me acuerdo. Dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié, o lo pienso cambiar”, afirmó. No sin antes añadir, “a Margarita y a mi hermana, y bye bye”.

Pero todo esto parece estar modificado de nuevo, ya que salió la noticia de que Andrés García cambió su testamento de última instancia y volvió a colocar a sus hijos.

Andrés García hizo cambios en su testamento sin consultar a su esposa

De acuerdo con Milenio, el periodista Jorge Carbajal mencionó que García hizo cambios de último momento en su testamento, y al modificarlo incluyó de nuevo a sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea García.

La madre de sus dos hijos mayores, Andrés y Leonardo, es Sandra Vale. Andrea es producto del matrimonio entre Andrés García y Fernanda Ampudia; Andrea García vive en Los Ángeles y desde hace años se ha dedicado a la conducción. Las razones que habría dado el actor y sex symbol fueron, “es mi hija y la quiero mucho, pero se separó de la familia desde hace muchos años”, mencionó años atrás, vía Mag. Además de Andrea, aquí puedes leer de Nicole Curiel, la nieta no reconocida del actor que se despidió de su abuelo con un desgarrador mensaje.