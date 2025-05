Estos son los estrenos de Disney Plus en Mayo 2025

Este mes, Disney Plus renueva su catálogo con estrenos que van desde comedias y dramas hasta ciencia ficción, documentales y animaciones para toda la familia.

Si eres amante del entretenimiento no te puedes perder estas series maratónicas o si buscas una buena película para disfrutar de tu domingo en la comodidad de tu hogar.

Disney Plus mantiene su propuesta variada con contenido para todas las edades. Dentro de sus estrenos aparece Star Wars, Marvel y más contenidos.

La serie animada que capitaliza el icónico 4 de mayo (“May the Fourth”) para celebrar la saga con relatos cortos sobre el Lado Oscuro.

Los fans del deporte encontrarán el estreno de “Kun por Agüero”, una producción íntima que reconstruye la carrera y valores familiares del máximo goleador histórico de Manchester City.

Te dejamos lo más destacado de Disney Plus para ver este mayo 2025:

-Star Wars: Historias del Inframundo, se estrena este domingo. Antología animada que explora la criminalidad en la galaxia.

-Spider-Man: Across the Spider-Verse, se estrenó el 1 de mayo

-Titanic: The Digital Resurrection, se estrenó el 2 de mayo

-Genghis Khan: The Secret History of the Mongols, se estrenó el 2 de mayo

Y por si quieres aprovechar para saber cuáles son los próximos estrenos, aquí te mencionamos algunos:

-Kun por Agüero-7 mayo. Docuserie biográfica sobre el ídolo argentino, con Messi y Guardiola entre los testimonios.

-Criminal Minds: Evolution (T17)- 7 mayo. La UAC vuelve con un caso que obliga a pactar con su viejo enemigo.

-Andor (Temporada 3)- 13 mayo.

-Doc (T3), drama médico italiano que suma neurociencia y emociones fuertes.