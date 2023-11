“Estoy feliz de estar en donde estoy”, Abraham Mateo a casi 15 años de su debut en la escena musical

Fue en 2009 cuando el mundo conoció a Abraham Mateo, un joven español que daba sus primeros pasos en la escena musical. Casi 15 años han pasado desde entonces, en los que el artista ha recorrido el mundo para llevar su propuesta musical a todos lados, transitando entre diversos géneros, pero, por sobre todas las cosas, manteniéndose fiel al pop. Asimismo, ha colaborado con grandes exponentes de la música tales como Lali, Sofía Reyes, JLo y recientemente, Sebastián Yatra.

En días previos, el cantautor español visitó la Ciudad de México y pudimos platicar con él respecto a su proyecto y el gran momento que vive actualmente.

¿Cómo te sientes de volver a México después de tanto tiempo?

Estar aquí es muy especial, es casi como si no pasara el tiempo, pues la gente siempre me recibe con mucho cariño. Lo que quiero es volver a estar más presente, pues la última vez que vine fue en 2019.



Han pasado casi 15 años desde el inicio de tu carrera, ¿cómo ves este tiempo en retrospectiva?

Ha habido un crecimiento muy fuerte y una evolución increíble a nivel personal y musical. Además, creo que la gente que me sigue desde hace tiempo ha sido testigo de este cambio y crecimiento. También, luego de tanto tiempo, he podido experimentar varios estilos musicales y ello me ha dado pie para encontrar mi camino, más allá de que yo he hecho siempre lo que he querido. Hoy estoy feliz de estar en donde estoy.

¿Qué es lo que te mantiene enamorado de la música?

Lo que me mantiene es ponerme metas y objetivos, aunque sean muy pequeños, pero ello te mantiene con la mente activa y siempre queriendo más y más. Pues uno va cumpliendo sus sueños y es una forma de incentivarte para dar lo mejor de ti siempre.

¿Cómo cierras el 2023?

Ha sido el mejor año de mi carrera, sobre todo en España, mi país, pues siento que era necesario volver y retomar el contacto. Musicalmente me he encontrado, además, he podido experimentar y cargar pilas para dar lo mejor de mí.

¿Cómo definirías hoy tu propuesta musical?

Lo llamaría “pop-lifacético”, pues nace del pop, pero transita entre diversos estilos.

Recientemente colaboraste con Sebastián Yatra, ¿cómo fue esta participación?

Ha sido maravilloso. Con Sebastián fue increíble trabajar. Además, durante la sesión, nos permitimos conectar más allá de lo artístico, pues pudimos hablar de la vida misma desde el lado más personal. Sin duda, fue una forma muy bonita de trabajar. Eso es lo más bonito que me llevo de trabajar con él.

Más allá de tu propuesta musical individual, algo que ha consolidado tu carrera han sido las colaboraciones con grandes artistas, ¿cómo ha sido?

Creo que la unión hace la fuerza. Cuando compongo un tema, me gusta hacer algo grande y pensar en la gente con la que podría colaborar. Muchas colaboraciones vienen directas de las redes sociales con la intención de trabajar en conjunto.

¿Con qué artista latino te gustaría colaborar?

Peso Pluma. Sin duda alguna, me encantaría colaborar con él. Su propuesta me parece muy interesante y claro que me encantaría hacer algo juntos.

¿Qué planes tienes para 2024?

Todo lo que he venido trabajando en el último tiempo desemboca en mi próximo álbum, “Insomnio”, el cual he podido realizar en casa desde España. Acompañando al disco, también viene una nueva gira que espero poder traerla a Latinoamérica.