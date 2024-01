Eugenio Derbez revela que este año hará una pausa en su carrera por esta razón

El famoso Eugenio Derbez dijo que este año tomará las cosas con calma respecto a su carrera, tras una temporada llena de proyectos y mucho trabajo.

A partir de una reflexión personal, Eugenio Derbez comentó que ha decidido bajar el ritmo a su vida laboral para poder enfocarse en sus asuntos personales. “Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más la promoción de Radical, que fue exhaustiva”, mencionó en una reciente entrevista.

Esta decisión llega después del éxito que tuvo con su película Radical, que lo llevó a recorrer los festivales de cine más importantes del mundo y se convirtió en una de las películas más taquilleras del país. Ahora, tras finalizar la gira de promoción de la cinta, el comediante decidió tomar una pausa y enfocarse en disfrutar a su familia, después de haber atravesado momentos complicados como su accidente y la pérdida de su perrita Fiona.

El artista de 62 años reveló cuáles son sus planes para este año y sorprendió a sus fans por sus declaraciones. “Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”. De esta manera, Eugenio Derbez aclaró que no se trata de un retiro definitivo de la industria, sino de una pausa en la que no descuidará sus proyectos pero bajará su ritmo de trabajo.