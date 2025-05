Ex de Liam Payne, Cheryl Tweedy administrará el millonario patrimonio del cantante

Reportan que Cheryl Tweedy, madre de Bear, habría sido asignada como la responsable de la administración de la fortuna del exintegrante de One Direction, quien perdió la vida el pasado mes de octubre a los 31 años, luego de haber caído del tercer piso de un hotel en Argentina.

De acuerdo con The Guardian, luego de que se diera a conocer que el cantante no dejó testamento, los tribunales británicos habrían designado a su expareja y madre de su único hijo, Bear, Cheryl Tweedy, como la albacea de su fortuna que está valorada en 32 millones de dólares, dividida entre propiedades y cuentas bancarias.

Según diversos reportes, el tribunal estaría solicitando la creación de un fideicomiso a nombre de su hijo Bear, quien actualmente tiene 8 años de edad. El dinero no estará disponible de inmediato para él, ya que será guardado en un fideicomiso que se mantendrá cerrado hasta que sea mayor.

Según publicó la BBC, a la madre y el hijo de Liam se les dio una concesión limitada que les da derecho de administrar y preservar la fortuna, pero sin poder distribuirla todavía, con el objetivo de proteger los bienes.

El hijo de Liam Payne sería el heredero universal de toda su fortuna, la cual estará administrada por su madre hasta que cumpla la mayoría de edad, según las leyes británicas.

A pesar de que Cheryl y Liam ya no eran pareja desde 2018, ella expresó su dolor públicamente poco después del fallecimiento del cantante. Su relación duró dos años y nunca se casaron. La cantante también fue jurado de The X Factor, el programa que lanzó a Liam a la fama junto a la banda One Direction.