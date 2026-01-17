Jason Momoa y Adria Arjona derrochan romance en su regreso a la alfombra roja

Jason Momoa y Adria Arjona reaparecieron juntos en la alfombra roja y no pasaron desapercibidos. La pareja se mostró más cercana y enamorada que nunca durante la proyección especial de “The Wrecking Crew”, generando una ola de comentarios y reacciones por su evidente química frente a las cámaras.

Abrazos, miradas cómplices y gestos de cariño marcaron su paso por el evento, donde ambos se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la noche. Su aparición conjunta refuerza el momento personal que atraviesan y consolida su imagen como una de las duplas más atractivas del panorama actual.

El evento también sirvió como escaparate para “The Wrecking Crew”, el más reciente proyecto cinematográfico de Momoa, quien continúa ampliando su presencia en la industria con producciones de alto perfil. La presencia de Arjona no solo acompañó el estreno, sino que aportó un toque de glamour y romanticismo a la velada.