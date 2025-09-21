Josh Radnor celebra los 20 años de “How I Met Your Mother” con fotos inéditas del rodaje

El 19 de septiembre de 2005 se estrenó How I Met Your Mother, la comedia que redefinió el formato de los sitcoms con su narrativa no lineal y personajes entrañables. Esta semana, la serie cumple 20 años y sigue siendo un referente cultural, tanto para quienes la vieron en su estreno como para las nuevas generaciones que la descubren en streaming.

Josh Radnor revive la nostalgia con fotos inéditas

Para conmemorar este aniversario, Josh Radnor —quien interpretó a Ted Mosby— compartió en Instagram fotos nunca antes vistas del rodaje junto a otros miembros del elenco. En su publicación, el actor recordó con cariño los primeros años en el set y cómo la serie ha impactado su vida personal y profesional. Además, invitó a los fans a escuchar el podcast How We Made Your Mother, creado por Craig Thomas, donde repasan cada episodio con anécdotas y curiosidades detrás de cámaras.

Un podcast para seguir conectados con la historia

El podcast se ha convertido en el complemento ideal para quienes están haciendo rewatch de la serie. En él, los creadores y actores reviven escenas icónicas, revelan secretos de producción y comparten reflexiones sobre cómo How I Met Your Mother cambió la televisión. La segunda temporada está a punto de estrenarse, lo que lo convierte en el momento perfecto para sumarse a la conversación y redescubrir la historia desde adentro.

Legado y conexión con los fans

A dos décadas de su estreno, How I Met Your Mother continúa influyendo en la cultura pop. Frases memorables, giros narrativos innovadores y personajes icónicos mantienen vivo el interés de millones de fans en todo el mundo. Las imágenes compartidas por Josh Radnor no solo son un viaje al pasado, sino también un recordatorio del poder de la nostalgia y de cómo una serie puede seguir generando conversación años después de su final.