¿Justin Bieber y Hailey están esperando gemelos? El comentario de Stephen Baldwin que podría confirmarlo

La noticia del embarazo de Hailey Bieber ha sido el tema más comentado en las últimas 24 horas, pues aunque desde hace meses comenzaron a circular distintos rumores sobre el tema, fue hasta el día de ayer que la modelo y Justin Bieber se decidieron a compartir este emocionante anuncio públicamente. Como era de esperarse, surgieron miles de reacciones ante el anuncio, entre las que no podían faltar los mensajes de amor de sus respectivas familias.

Stephen Baldwin, el padre de Hailey, fue uno de los primeros en replicar la tierna sesión de fotos que protagonizaron los futuros padres y aprovechó para desearles lo mejor en el inicio de su familia juntos. No obstante, un comentario del actor despertó las alarmas de los fanáticos de la pareja, luego de que diera a entender que es probable que estén esperando gemelos.

¿Habrá dos “mini Bieber”? El padre de Hailey despertó las sospechas de que ella y Justin podrían tener gemelos

A través de un post en Instagram que más tarde fijó en su perfil, Baldwin compartió el video de la ceremonia de renovación de votos de Hailey y Justin Bieber, haciéndoles saber lo feliz que se siente al saber que será abuelo próximamente.

“Los amo chicos. Bendecido más allá de las palabras. Alabado sea Dios. Preparémonos para divertirnos todos”, escribió el actor, que hace un par de meses pidió a sus fanáticos incluir al matrimonio entre sus oraciones, lo que ahora es casi un hecho, hizo para enviarle apoyo a su hija durante sus primeros meses de gestación.

Casi de inmediato, Stephen Baldwin recibió miles de respuestas, entre las que predominaron cuestionamientos acerca de qué tan cierto es que la felicidad viene por partido doble al ser un embarazo gemelar.

Para no poner en aprietos a Hailey y Justin, el actor se limitó a decir que “estaba feliz por la llegada de sus nietos”, comentario que no hizo más que aumentar la incógnita, ya que desde antes de que él se pronunciara sobre la noticia, ya circulaban distintas teorías sobre esta posibilidad.

Stephen Baldwin, el papá de Hailey Bieber, dio una pista de que la modelo podría estar esperando gemelos Getty

Pattie Mallete, la mamá de Justin, también respaldó las insinuaciones

Aunque hubo quienes expresaron que lo más seguro es que se tratara de una confusión en las palabras que usó, Pattie Mallete se encargó de contribuir a que estos rumores crecieran. Esto luego de que se manifestara en el post de Stephen y lo felicitara, no sin antes dar una pista que llamó la atención de los internautas. “¡Felicidades abuelo! ¡VAMOS A TENER A LOS NIETOS MÁS LINDOS DE LA HISTORIA!”

Al percatarse del revuelo que ocasionaron sus dichos, Pattie se retractó y aclaró el contexto de sus palabras. “No, no son gemelos, me gustaría. Solo lo decía de forma general. Ojalá tengan más hijos eventualmente. Estoy segura de que ellos harán hermosos bebés cuando así lo quieran, pero uno es suficiente por ahora”, añadió Palette, sin embargo, su respuesta no fue suficiente y, junto a la actitud de Stephen Baldwin, sembró la duda de que la pareja sí tendrá dos hijos y solo están esperando el momento adecuado para comunicarlo de forma oficial.