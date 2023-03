La boda de Piqué y Clara Chía podría ser una realidad

Aunque Piqué no caminó al altar con Shakira, no significa que no lo haga nunca. Y es que el exfutbolista de 36 años y con dos hijos podría casarse con su novia veinteañera Clara Chía.

¿Piqué y Clara Chía se van a casar?

Aunque la pareja que se destapó hace un año no ha confirmado estas noticias, la periodista Mónica Vergara reveló al programa Fiesta que escuchó una conversación entre los dos donde comparten sus intenciones para llegar al altar.

El ex futbolista Gerard Piqué publica la primera fotografía junto a su novia Clara Chía en su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/t2md2hg3ol — Cerebros (@CerebrosG) January 25, 2023

“Solo se destila amor, están enamoradísimos”, dijo Mónica respecto al comportamiento de Piqué y Clara Chía. “En esa conversación, entre ellos se llaman ‘amor’ y, en un momento dado, él le expresa una preocupación porque tiene que hablar en público y de ahí deriva la conversación en hablar de la boda. Hablan sobre todo de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio”, vía Telecinco.

Sobre las posibles preparaciones de un enlace matrimonial, el medio añade que la joven novia de Piqué, “no quiere que sea todo por algo, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, de la familia”. Ante estas impresiones, en Lecturas ya hicieron su propia interpretación y mencionan que “Clara es una mujer clásica y parece que espera con ansia el momento en el que Piqué hinque la rodilla y le pida matrimonio"; añadiendo que el vestido de novia podría ser “muy sencillo, sin encajes ni grandes ostencaciones”.

Días después de que Shakira rompiera el silencio sobre su separación con Piqué en 2022, salieron a la luz imágenes de Piqué con su actual novia Clara Chía Marti, juntos disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante de París. En las fotografías se observaban los gestos de amor y cariño con los que ambos se mostraron. Al parecer, a Piqué pareció no afectarle que Shakira revelara el “sacrificio”, que hizo para sacar adelante a su familia. “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo y para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, confesó la colombiana a una famosa revista.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

Recordemos que meses atrás el paparazzi y periodista Jordi Martín mencionó que Gerard Piqué quisiera tener un hijo con su novia Clara Chía Martí, a pesar de que ya es padre de Sasha y Milan, fruto de su relación con Shakira. Entonces surgió la noticia de que Piqué estaría decidido a ser padre por tercera vez, en esta ocasión junto a su novia, quien es 12 años menor que él. Según Jordi Martín comentó, “es algo que no nos podíamos imaginar que iba a ser tan pronto. Ha contado a su entorno más cercano que quiere tener otro hijo y puede que esto suceda en el año 2023", aseguró el también corresponsal de El Gordo y La Flaca en España y agregó que el jugador del Barcelona “está super enamorado de Clara. Dice que quiere una estabilidad con ella y se le ve más feliz que nunca”.

¿Por qué Shakira y Piqué no se casaron?

Shakira reveló a 60 minutes con motivo del Super Bowl 2020 que le teme al matrimonio, y por eso aún no se vestía de blanco. “El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”.