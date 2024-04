Esta es la drástica decisión que tomó Mariah Carey para cuidar su estabilidad emocional

Durante más de 30 años, Mariah Carey ha sido una de las figuras más queridas de la industria musical. Este mérito se lo ha ganado a base de esfuerzo, mostrándose siempre constante y dispuesta a darle a sus seguidores materiales de calidad, así como un trato respetuoso con todas las personas con las que se ha cruzado.

Sin embargo, esto no siempre resulta útil cuando se trata de los ataques que ha recibido a lo largo de su trayectoria, muchos de ellos totalmente infundados. Asimismo, ha tenido que aprender a lidiar con todo lo que las redes implican, especialmente cuando se trata de los llamados haters, que en diversas ocasiones han apuntado en su contra.

Mariah Carey revela por qué prefiere no leer nada de lo que se escribe sobre ella

En una reciente conversación con People, Mariah reaccionó al hecho de que su personalidad le haya valido un singular apodo, pues en distintas oportunidades ha sido llamada “reina de la tranquilidad”, nombre que alude al hecho de que pocas veces se ha involucrado en controversias o conflictos.

Esta elección para relacionarse también ha significado para Carey una forma de procurar su salud mental, poniendo en práctica un sencillo gesto que le impide enfrascarse en discusiones o ataques que no le aportan nada positivo.

“No sé si diría que soy la reina de la tranquilidad. Supongo que si quieren llamarme así es algo bueno. Tampoco diría que siempre estoy tranquila, pero trato de no dejar que me molesten, no cuando estoy sola, no frente al mundo”, afirmó la celebridad estadounidense, refiriéndose a que no se permite tener conflictos frente a las cámaras.

La actriz prefiere no enfrascarse en conflictos ni peleas en línea Instagram

Los hábitos de Mariah Carey para estar tranquila consigo misma

“No leo nada escrito sobre mí. Ese es uno de mis mecanismos de defensa, es como tomar un baño”, explicó la cantante, haciendo referencia a que evita entrar en dinámicas donde pueda percibir comentarios negativos o agresiones directas.

Sobre lo que hace para pasar tiempo tranquila consigo misma, Mariah Carey aseguró que en ocasiones, la escritura le genera un estado de calma invaluable.

“Yo diría que escribir, hacer oraciones. Son el tipo de pequeñas cosas que pueden llevarte de estar de muy mal humor a estar inmediatamente en un mejor lugar. Y realmente estar agradecida por todo lo que se presenta”, aseguró la artista, haciendo énfasis en que para ella es más valioso pensar en lo que sí tiene que en aquello que le falta por lograr.

Esta actitud pasiva ha caracterizado a Mariah durante gran parte de su carrera, pues a pesar de que es una de las figuras más emblemáticas de los 90 y 2000, pocas veces ha estado involucrada en polémicas o malos entendidos que puedan empañar su imagen pública.