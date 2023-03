La hija de Erik Rubin y Andrea Legarreta habla por primera vez de la separación de sus padres y revela detalles

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron ponerle fin a su matrimonio. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que eran una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo. Los famosos que procrearon juntos a sus dos hijas, Mía y Nina, publicaron un video en el que escribieron un extenso mensaje en el que resumen su linda historia de amor que ahora será parte del pasado.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal... Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar”.

Erik y Andrea tienen dos hijas juntos, Mía (17) y Nina (16). A su corta edad, Mía Rubín ya está formando una carrera musical como su padre y pronto la vimos en el concierto Cumbia Machine al lado de Erik. Asimismo, la primogénita del artista y la conductora rompió el silencio tras la separación, y dio detalles de cómo se encuentra.

APLAUSOS PARA ELLA: Mía Rubín habla por primera vez de cómo afronta la separación de sus padres.https://t.co/ZjlWRRwddS — Revista Eres (@RevistaEresMx) March 21, 2023

Esto dijo Mía Rubín de la separación de sus papás

La adolescente habló con TVyNovelas y dio varios detalles de cómo está tomando la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Mía, quien también es influencer, comentó que prefiere abstenerse de creer todo lo que dicen en redes, especialmente con la separación de sus papás.

“Lo más sano es que si sabes que van a estar este topo de cosas [en redes], no te metas a verlas, porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto. Al final, la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, y como mi papá me lo dijo, mi hermana y yo no vemos eso en casa, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás”. el breve testimonio de mía rubín tras la separación de sus papás.

Por su lado, Erik Rubín habló de la manera en que se ha transformado con este proceso.

“Se me ha hecho la piel más gruesa, el caparazón más grueso. La verdad es que cada vez es más difícil que algo que opinen de mí me lastime, aunque sea de gente cercana, que supuestamente son tus amigos, pero te das cuenta de que están buscando la nota, los views, ven por ellos... y eso a veces es a costa de hablar mal de alguien y de difamar, pero ya es cuestión de cada quién. La gente da lo que tiene, y si es mier... adentro, es lo que va a dar”. dijo erik rubín respecto a los comentarios de su separación

Y el orgulloso papá de dos hijas comentó que sus hijas ‘están bien’. “Mía se protege sabiendo lo que es ella, quiénes son sus padres, ellas [Mía y Nina] estando en casa y viendo que no hay odio ni peleas y que hay un inmenso amor, están bien. Y si afuera hay ruido, difamación, memes, burlas... eso es parte de, pero sin duda hay buenos cimientos y eso es lo que ellas tienen y de donde se han agarrado. No te voy a decir que no es feo escuchar este tipo de cosas, pero por otro lado también hemos recibido muchísimo amor, apoyo y comprensión”.

Las adolescentes Mía y Nina han señalado en varias ocasiones que todo lo han aprendido gracias a sus papás, quienes les dan consejos positivos ahora que se están metiendo a este mundo de la moda y el espectáculo. “Nuestros papás siempre están ahí para todo, apoyando, y no es de que no te fuerzan para hacer algo, es algo que nos gusta estar haciendo”, argumentó Mía años atrás. “Mis papás siempre me dicen que disfrute lo que haga, no importa que, no nos obligan a nada”, dijo Nina en una alfombra roja años atrás.

¿Qué más dijeron las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín de la separación de sus papás?

Mía y Nina se mantuvieron en silencio mientras esta noticia daba la vuelta al mundo. Finalmente, son dos menores de edad atravesando un momento complicado en familia, pero saben que están acobijadas por el amor de sus papás.

Por eso, cada una escribió unas breves palabras al post de Instagram de Erik y Andres: Nina puso “los amo, son mi adoración”, y Mia “los amo eternamente”.