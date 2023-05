La madre de Kate del Castillo reveló detalles de los abusos que sufrió su hija

Kate del Castillo estuvo casada con el ex futbolista Luis García de 2001 a 2004, y aunque nunca confirmaron los motivos de su separación, fue hasta 2007 que la actriz habló al respecto. Fue en su libro ‘Tuya’ donde la actriz y empresaria habló de los posibles motivos de la separación del comentarista, aparentemente sufrió violencia física y psicológica.

Esto dijo Kate Trillo, mamá de la ‘Reina del Sur’, sobre la época que estuvo casada con Luis García

Kate Trillo, mamá de Kate del Castillo, dio más detalles de qué abusos recibió su hija y lo difícil que fue esta época en la que era violentada. “Claro que hubo golpes. Bueno, no so sé si sea metiche o no. Sí, lo voy a decir porque nunca lo he dicho. En la casa donde vivía mi hija todas las puertas estaban rotas, todas las pateaba Luis o las tronaba y la pobre de Kate se escondía”, dijo Trillo para ‘Sale el Sol’, “se encerraba con llave y se sentaba en el piso llorando, esperando a ver a qué hora se dormía o rompía la puerta. Se aguantó como un año y medio”.

Excelsior añade que la propia Kate del Castillo habló en otra entrevista cómo todo se desmoronó: "éramos la pareja del año, el futbolista y la actriz y todo esto. Y luego lo que vino fue muy vergonzoso, todo esto del abuso fue muy vergonzoso. Para mí era como estar entre una persona que amas y que estás ilusionada, porque me casé ilusionada”.

La mamá de la ‘Reina del Sur’ admitió que desde antes reconoció que algo estaba mal en el matrimonio de su hija. “Fue horrible porque la pobre disimulaba, iban a la casa muy sonrientes y comíamos, y muy contentos todos; se levantaban y se iban y yo por la ventana (veía), me acuerdo perfecto, que él siempre iba caminando siempre enfrente y rápido, y ella atrás con la cabeza agachada. Yo decía ‘¿por qué camina así con Luis?, ¿por qué?’”.