La razón por la que Ana Gabriel cambió su nombre; este es el original

Ganadora de diversos discos de diamante, de oro y de platino, así como partícipe de muchas colaboraciones con artistas de la talla de Armando Manzanero, Vicente Fernández, Plácido Domingo y Juan Gabriel; la llamada ‘Diva de América’ Ana Gabriel tiene antecedentes lejanos al mundo del espectáculo, pero ella se forjó su camino.

¿Qué pasó con Ana Gabriel?

La cantante fue abucheada en un concierto en Los Ángeles y condenó la ausencia de libertad en Venezuela, lo cual mencionó como la razón de que no se presenta en aquel país. “Nuestras naciones necesitan la libertad total. Por eso no he vuelto a Venezuela. Por eso no he podido ir a Cuba. Por eso no he podido ir a Nicaragua”, dijo la artista por el micrófono.

Después habló de la llamada marcha en defensa del INE: “tenemos que defender al INE, porque así defendemos a México”.

¿Por qué Ana Gabriel se cambió el nombre?

El nombre completo y original de Ana Gabriel es María Guadalupe Araujo Yong. Desde niña está interesada por la música, pero en su juventud se metió a estudiar contaduría —siempre guardando la pasión musical dentro de ella.

Su primer acercamiento fue en Valores Juveniles y le ofrecieron un futuro como cantante, cosa que le tomó poco más de un año en concretar para así poderse dedicar de lleno a la música.

¿Por qué Ana Gabriel se cambió el nombre? Su mánager en aquel entonces, Edi Vladimir, le dijo que podía llamarse ‘Ana Gabriel’ por su gran admiración por Juan Gabriel.

La intérprete explicó en su biografía que su trayectoria y pasión musical se la debe a su abuelo, Yang Quing Yong Chizon, originario de China. “Los primeros y únicos consejos [de canto] fueron de mi abuelo materno Roberto, nombre que le pusieron en México”.

El día que Ana Gabriel ‘coqueteó' con Kate del Castillo

El pleno concierto en Los Ángeles, California, en 2022 Ana Gabriel halagó a la famosa actriz Kate del Castillo y expresó, “Esta es tu casa, gracias por estar aquí", dijo la cantante, quien agradeció la presencia de Kate, quien se encontraba en primera fila. “De verdad estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Te amo, gracias por venir”, agregó la artista de 66 años en un video que se difundió en redes sociales.

En tanto, Kate reaccionó contenta, se puso de pie y le mandó un beso a Ana para agradecer sus palabras en uno de los conciertos que forman parte de su gira, “Por Amor a Ustedes”. Inmediatamente, su papá Eric del Castillo rompió el silencio y puso un alto a las críticas que surgieron en internet sobre la sexualidad de su hija y dijo en una entrevista que tomó como gracia la propuesta de Ana Gabriel. “Sí, sí me platicaron, yo no oí eso, pues, ¿Cuántos no le han propuesto matrimonio?, pero pues son medias atarantadas, carambas”, comentó entre risas respecto a los comentarios de los internautas

Aseguró, “la ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan... Por Dios, como si no conociera a mi hija, en fin, son chismes...”. Finalmente, el actor destacó que le gustaría ver a sus hijas (Kate del Castillo y Verónica del Castillo) con un esposo que las cuide y sean muy felices. “Yo sería feliz si las viera ya con un esposo, bien casadas, que las cuiden, que las apapachen, en fin, no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas”, afirmó.