La vez que vetaron a Richard Gere de los Óscares durante 20 años por hablar de China

Es bien sabido que las reglas de la Academia son estrictas. Cada año, en su página aparece un manual para los participantes de los Óscares que hace un recuento de las reglas que los asistentes deben seguir. Aún así hay quienes lo hacen; es inevitable recordar la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en 2022. Que sus intenciones hayan sido o no buenas sigue en debate pero lo que sabemos de cierto es que hasta el 2032, el protagonista de Hombres de Negro no podrá ser partícipe de los Premios de la Academia.

A unos días de los Óscares y en plenos premios Goya, el protagonista de Mujer Bonita ha dado de que hablar, lanzando comentarios en contra de Donald Trump. Sobre el presidente de Estados Unidos, Gere dijo que América estaba en un lugar muy oscuro. Sin embargo, esta no es la primera vez que a Richard Gere sus palabras le cuestan caro. En 1993 cuando era el maestro de ceremonias, su discurso sobre la sitiación política de China lo vetó de los Óscares.

“Tenemos un bully y un matón como presidente de los Estados Unidos de América”, expuso Richard Gere en el Palacio de Congresos de Granada.

¿Por qué vetaron a Richard Gere de los Óscares?

No podemos recordar este momento en la historia de Gere sin dar contexto sobre lo que pasaba en el mundo en ese año; particularmente en China. En 1959, después de un levantamiento de las personas tibetanas en búsqueda de su soberanía, la República Popular de China tomó control sobre esta región, ubicada al noreste de los Himalayas. Este conflicto terminó en el exilio del 14° Dalai Lama y su refugio en India. Aunque el líder espiritual encontró un lugar donde protegerse, la situación fue mucho más complicada para los demás pobladores del Tíbet.

Para la década de los 90, las cosas regresaron a un punto álgido donde la violencia y la devastación eran la agenda del día en la meseta tibetana. El 10 de marzo de 1993, el Dalai Lama lanzó un comunicado en donde invitaba al mundo a ser partícipe de la resistencia del Tíbet. Esta carta fue difundida 19 días antes de los Óscares de 1993 a cargo de Richard Gere.

¿Qué dijo Richard Gere en 1993?

Al ser conductor de los Óscares, todas las cámaras estaban sobre él. Quizás por eso aprovechó el momento para salirse del guion y darle voz en un escenario tan concurrido a un problema tan urgente como la tibetana. En su discurso, explicó que “había una horrenda situación de derechos humanos en China”.

En este discurso, les pedía a los asistentes de los Premios de la Academia manifestarse y pedirle a Deng Xiaoping que detuviera la intervención en el Tíbet y que le permitiera a la gente de este país vivir libre e independientemente. El posicionamiento de Gere resultó en una prohibición de 20 años en el escenario de los Óscares. A pesar del castigo, el actor aún podría asistir a los Premios pero no se ha presentado desde 1993.