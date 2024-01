Las expresiones de Ben Affleck desataron la polémica y Jennifer Lopez salió a hablar para aclararlo todo

La presencia de Jennifer Lopez en la 81 entrega de los Globos de Oro no pasó desapercibida, y las preguntas de los periodistas giraron en torno al rostro “serio” o “enojado” que Ben Affleck ha mostrado en diferentes ocasiones.

Si bien el actor no la acompañó durante la alfombra , JLO fue cuestionada por estas expresiones, por lo que decidió aclarar la situación y dejar en claro que no hay motivo de preocupación.

En medio de la expectación de los paparazzi, la intérprete de “Let’s Get Loud” respondió con sorpresa a la pregunta sobre el estado de ánimo de Affleck. “No lo sé", dijo con gesto asombrado “No tienen que preocuparse por Ben, déjame decirte”, añadió enfáticamente, desmintiendo cualquier especulación sobre su esposo.

Jennifer Lopez reveló que Ben Affleck no comprende la curiosidad del público por su expresión facial y que éste le resta importancia al asunto, señalando que simplemente se está relajando. Ante la persistencia de la atención mediática, JLo compartió con humor la perspectiva de Affleck "Él dice ‘Me estoy relajando’. No entiendo por qué la gente me presiona tanto”.

Jennifer, quien está casada con Affleck desde julio de 2022, expresó cierto fastidio ante la constante atención a la cara de su esposo y trató de cambiar el enfoque al mencionar su propia expresión facial con una risa. La pareja ha sido objeto de intensa observación desde su matrimonio, con numerosas imágenes capturando momentos que generan especulaciones y comentarios en las redes sociales.