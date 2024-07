¿Lejos de las Kardashians? Descubre por qué Kylie Jenner mantiene alejado a Timothée Chalamet del show familiar

Al parecer Kylie Jenner aprendió de sus errores ya que mantiene fuera de las cámaras y de manera muy discreta la relación que tiene con el actor Timothée Chalamet. Y es que, aunque las Kardashian se caracterizan por la apertura que tienen de su vida personal, la joven influencer se ha asegurado de mantener su noviazgo en privado.

Si bien, la pareja ha sido captada en eventos públicos como los pasados Golden Globes, la más joven de las Kardashian incluso ha pasado por encima del contrato millonario que tiene con la plataforma de streaming Hulu.

Kylie Jenner mantiene alejado a Timothée Chalamet del show familiar

La empresaria ha estado delante de la cámara desde que era una niña en la serie de Keeping Up With The Kardashians, y sigue siendo parte del elenco de su nueva versión de Hulu, The Kardashians, sin embargo, se cree que está decidida a no ceder al deseo de su madre, Kris Jenner, de involucrar a su novio.

De acuerdo con el DailyMail, una fuente cercana aseguró que Kylie quiere mantener su relación con Timothée fuera de ojo público porque quiere que dure.

“Kylie y Timothée van muy bien porque ella no lo obliga a formar parte del programa de televisión de las Kardashians... A Kris le encantaría que Timothée presumiera a Kylie por todas partes, pero ella se niega a esto porque en realidad no quiere que sea más espectáculo de lo que ya es. Ella quiere nutrir la relación y que dure...”, dijo la fuente en entrevista.

La fuente también reveló que la relación va en serio y cada uno está muy comprometido con ella.

“Quiere estar con Kylie durante mucho tiempo. ¿Para cuándo los bebés? ¿Cuándo es el compromiso? ¿Cuándo es la futura boda? Aunque esas cosas están definitivamente sobre la mesa, no es algo que piensen para el futuro inmediato”, agregó.

La pareja hizo pública su relación en 2023, desde entonces, ambos tratan de sobrellevar una relación a distancia, ya que Kylie vive en California con sus hijos mientras el actor trabaja en la filmación de A Complete Unknown, un filme biográfico sobre Bob Dylan, en Nueva York y Nueva Jersey.