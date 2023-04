Las fuertes confesiones de Lesly López sobre ser la hija no reconocida de Chabelo: “nunca le guardé rencor”

Xavier López, mejor conocido como ‘Chabelo', murió a los 88 años de edad. “Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo , padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales”, tuiteó la cuenta oficial del personaje. El ‘amigo de todos los niños’ tuvo tres hijos con su mujer, Teresita Miranda, y una hija no reconocida con una mujer de nombre Oralia Pérez, ésta última siendo un misterio a lo largo del tiempo y que a causa de la muerte del conductor ahora salió a la luz con gran interés.

¿Quién es Leslie López Pérez hija de Chabelo?

¿Cuántos hijos tenía Chabelo?

Con Teresita Miranda, Chabelo tuvo tres hijos: Óscar, Xavier y Gabriel. La cuarta hija del conductor es Lesly López Pérez, con Oralia Pérez.

Xavier López Miranda, el hijo del famoso reveló que su padre murió en el Hospital Ángeles del Pedregal donde fue ingresado por dificultades para respirar: “es un día muy triste para nosotros, para mucha gente, hoy muy temprano mi padre empezó a tener dificultades para respirar, mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia”, dijo Xavier en un inicio. “Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió. Mi padre fue un hombre con un gran amor al trabajo, a los niños, fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó durante nuestra infancia”.

¿Cuántos años tiene la hija no reconocida de Chabelo?

Lesly López Pérez tiene 32 años, y en redes sociales tiene anotado que se dedica a ser Comunicóloga-MBA Marketing.

@andresrobado @Lesly López hija de Xavier López #Chabelo me cuenta los recuerdos que tuvo con el ícono de la tv mexicana. Ve la entrevista completa en YT en el canal de INRADIABLE. ♬ sonido original - Andres Robado

Las confesiones de Lesly López Pérez sobre ser la hija no reconocida de Chabelo

Lesly dio una entrevista el 14 de abril 2023 con el locutor y productor Andrés Robado, donde en una hora dio a conocer lo que nadie sabía de su relación como hija no reconocida con Chabelo. Primero reveló que veía a Chabelo en la televisión (como la gran mayoría de los niños hacíamos), y que incluso asistió al programa en persona.

"¿Cómo descubres que Xavier era tu papá?, ¿tuviste curiosidad de decirle?”, le preguntan a Lesly. “Yo siempre le decía ‘quién era mi papá', quería ponerle cara. [...] Mi abuelita me decía ‘dile a tu mamá que te diga la verdad’, y ya [mi mamá] me dijo que era él [Chabelo]. Creo que sí me dio emoción y luego pensé... ¿por? A esa edad era wow qué cool, pero con la edad vas tomando las cosas diferente. Fue un proceso de asimilar, de empezar a tener contacto con él —que era muy poco—. Lo invité [a mis 15 años] pero no fue, pero vino a la casa a ver el video [de la fiesta] y me regaló un viaje a la playa”, después de añadir que Chabelo empezó a llorar viendo el video.

“Era muy rara, creo que eran temas entendidos, de ‘sé que eres mi hija, pero no te voy a llamar hija’ y ‘sé que eres mi papá, pero no te voy a decir papá'", dijo Lesly sobre cómo era la relación que tenían ella y Chabelo. “Siempre me decía ‘estudie, dé lo mejor’, y luego de broma ‘nada de amiguitos eh’”.

Lesly pasó de ser Lesly Pérez Orozco, a ser Lesly López Peres porque hizo una petición legal a los 17 o 18 años para ser reconocida como su hija, donde realizaron la prueba de ADN. “En mi subconsciente fue muy ‘aléjate de eso’, pero me decía ‘no quiero que mi trabajo o lo que yo tengo por trabajo propio se vea mermado u opacado porque digan ‘ella consiguió esto por ser hija de él”, mencionó. Comentó que sus amigos llegaron a burlarse por el hecho de ser hija de Chabelo, y por el acoso de los medios decidieron mudarse de la Ciudad de México a Querétaro.

Después de la noticia de ser la ‘hija no reconocida’ de Chabelo, el conductor dejó de tener relación con Lesly, y a partir de los 18 años de su hija ya nunca dio frutos. "Él hubiera sido mi mejor amigo y yo su mejor amiga, me hubiera gustado tener una relación sincera”, dijo Lesly en entrevista, “al final lo hecho, hecho está, pero esa parte la hubiera deseado mucho”.

La madre de Lesly López Pérez afirma que Chabelo fue ‘el amor de su vida’

Otra confesión de Lesly es que su mamá, Oralia, no volvió a casarse y afirmaba que Chabelo fue su gran amor. “Tu papá es, fue y será el amor de mi vida”, es la frase que le decía Oralia a Lesly de pequeña. “Mi mamá nunca se casó, sí tuvo una relación y pretendientes, pero nunca se casó, es madre soltera [...] Ella está bien, me ha tocado pasar con ella ciertas situaciones difíciles en temas de salud, pero siempre la he visto como una guerrera; es mi ejemplo, mi fortaleza, mi todo”.

Añadió que su mamá accedió a mostrarle un fideicomiso a Chabelo para apoyar en la educación de Lesly, y en palabras de la joven de 32 años él empezó a cambiar su actitud. “No era como que le faltara dinero [a mi mamá], pero cuando él me preguntaba '¿qué quieres’, yo le decía ayúdame a esto... pero ese cambio de actitud fue muy, ¿qué está pasando aquí?”, dijo Lesly.

Oralia Pérez y Xavier López estuvieron juntos por 10 años, contó Lesly, “y cuando le dice mi mamá que estaba embarazada, él le dio dos opciones: que era abortar, o que dios te bendiga. Y ese fue el último contacto físicamente que tuvieron”. Además de que sí le hicieron saber a Chabelo que ya había nacido su hija.

Lesly López rompe el silencio de la muerte de Chabelo y del funeral

Lely reveló que primero pensó que era broma la noticia de la muerte de Chabelo, hasta que medios y fuentes oficiales lo rectificaron. Óscar, uno de los hijos de Chabelo y Teresita, llegó a saludarla en un evento, pero esa fue la primera y la útlima vez.

“Siempre van a estar las puertas abiertas de mi parte”, dijo Lesly sobre formar una amistad con sus medios hermanos, “dudo que pase, porque creo que para ellos fue una situación difícil; nunca hablé mal de ellos y nunca lo voy a hacer, los respeto por lo que son. Simplemente les deseo lo mejor y lo respeto”.

Lesly López Pérez no asistió al funeral por desición propia, “sí me hubiera gustado estar, pero me decía ‘creo que no lograría el objetivo que quería’, tal vez ni me habrían dejado pasar, quise respetar esa parte de la privacidad; crear problemas a su familia me haría sentir mal a mí, sólo mandé una corona”. “Le escribí una carta que nunca le entregué, diciéndole que al final habían pasado muchos años donde la Lesly de 18 era muy diferente a la de 32. Era decirle que a pesar de todo lo que pasó, que me perdonara si en algú momento lo herí o lo hice pasar un mal trago; y que yo también lo perdonaba. En ningún momento le guardé rencor, siempre a lo lejos desée que estúpidoviera bien”.

El público comentó que Lesly “es una chica maravillosa, educada, inteligente”, no sin antes hacer hincapié en que es muy parecida a su papá.