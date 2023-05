Lo que realmente sucedió con el hijo de Tina Turner que se quitó la vida

La reina del rock Tina Turner, quien sacudió al mundo con una voz inconfundible y conquistó a millones de seguidores en todo el mundo con sus electrizantes presentaciones y una historia de resiliencia, falleció este miércoles (24 mayo) a los 83 años.

A lo largo de su carrera, cautivó a audiencias con su poderosa voz y su presencia electrizante en el escenario. Pero más allá de su música, la vida personal de Turner también ha captado la atención. Se casó varias veces, siendo su matrimonio más conocido con el músico Ike Turner, y de sus diversas relaciones, se convirtió en mamá de dos hijos biológicos y el resto los adoptó. Lamentablemente su hijo mayor vivió un final trágico del que Turner difícilmente pudo recobrarse; esta es la historia de Craig Turner, quien se quitó la vida a temprana edad.

¿Quiénes son los hijos de Tina Turner?

La fallecida cantante tenía dos hijos biológicos y dos hijos que ‘adoptó' como suyos. Craig Raymond Turner (producto de su relación con Raymond Hill), Roonie Turner (con Ike Turner, falleció a los 62 por complicaciones médicas), Ike Turner Jr y Michael Turner (hijos de Ike con Lorraine Taylor).

¿Qué pasó con Craig Turner?

Craig Turner nació el 20 de agosto de 1958 en Nashville, Tennessee. Era hijo de Tina Turner y Raymond Hill, un saxofonista de los Kings of Rhythm. Ella tenía 18 años cuando se convirtió en mamá, pero Raymond la abandonó junto con su hijo y se salió de la banda por una lesión en un tobillo.

La muerte de Craig Turner data del 3 de julio de 2018, y People pudo confirmar en su momento que fue por suicidio a sus 59 años. En entrevista con la BBC, Tina aseguró que no sabía qué había inclinado a su hijo a tomar esa decisión: “todavía no sé qué lo llevó a ese límite porque en aquel entonces él me dijo que había conocido a una mujer que lo hacía sentir como nunca antes. La había traído para que la conociera por su cumpleaños, y había redecorado su departamento. Incluso había conseguido un nuevo trabajo con una prominente compañía de bienes raíces en California que lo tenía muy feliz”, contó.

“Creo que tuvo que ver con estar solo. Pero cuando pienso en eso, ¿por qué no llamó a su nueva novia que le dio ese respiro? Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que tampoco sé... Pero ahora que vuelvo a escuchar nuestras últimas conversaciones, sí noté un cambio. Las últimas veces que hablamos, era distinto, y no lo supe hasta que se suicidó". Tina Turner a la BBC.

Luego la muerte volvió a tocar a casa de la familia de Tina Turner y su segundo hijo biológico, Roonie, murió a los 62 por complicaciones médicas. La intérprete escribió en redes sociales, “Roonie, dejaste este mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”.