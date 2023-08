Los secretos detrás de la boda de Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Marcela Mistral ha apoyado a su esposo Poncho de Nigris durante su estancia en La casa de los famosos México, pero cuando salga, lo esperará en su lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Se casaron en 2015 y a la fecha siguen juntos; ya llevaban tiempo de conocerse desde muy jóvenes, y cuando el tiempo lo permitió, pudieron unir sus vidas ambos estando a la mitad de sus veintes y forman parte de las parejas más estables del medio.

Junto con sus tres hijos (Alfonso de Nigris, Isabella de Nigris y Antonio de Nigris) comparten sus vivencias en redes sociales y reciben el apoyo de sus seguidores. Han sido figuras públicas a tal grado, que su boda fue considerada una ‘boda real’ que fue televisada.

Así le pidió matrimonio Poncho de Nigris a Marcela Mistral

Marcela, quien se convirtió en conductora de televisión y actualmente es influencer con más de 1 millón de seguidores, trabajó por un buen rato dando el clima en Multimedios.

La influencer se llevó una gran sorpresa al ver a su novio apareciendo en plena pantalla, dando un breve discurso de lo que le gustaría hacerle saber. Durante la transmisión, salió Poncho y caminó al set y frente a las cámaras al lado de Marcela; después se acomodaron cara a cara y él inició: “para mí es muy importante todo lo que hemos vivido juntos estos seis meses. Te amo mucho y para mí eres muy especial, me has hecho muy feliz, un mejor hombre, una mejor persona. Me gustaría que esto no se quede aquí, me gustaría que Jesucristo nos cubra con su amor eternamente y lo único que te vengo a decir al noticiero... te vengo a proponer iniciar una vida juntos y que me acompañes para siempre”.

Marcela, notoriamente emocionada, abrazó y le dio un beso a su pareja mientras todos los que les acompañaban aplaudían de emoción.

Poncho de Nigris confesó que televisaron su boda para ahorrarse varios millones de pesos

En entrevista con Roberto Mtz, Poncho de Nigris confesó que le parecía ridícula la idea de gastar tanto dinero en una fiesta “para que todos se la pasen borrachos”, así que por eso accedieron a que sea una boda televisada, y esto les solventó los gastos.

“Gastar cuatro millones de pesos en una boda es una pendejada, es un pasivo inmenso. Pagar una fiesta de noche para que todos se la pasen borrachos con madre y yo gastarme 4 millones, no mames”, mencionó el presentador.

“Televisaron mi boda y me ahorré 4 millones”, añadió de Nigris, para después explicar que la denominaron ‘boda real’ para hacerlo más atractivo a los televidentes. “Se llamó la boda real, así le pusieron para meterle más al pueblo ese toque de que éramos de la realeza. Lucerito también se casó así, no sé si Andrea Legarreta también”. Multimedios fue el responsable de televisar este enlace, donde la novia usó un modelo de amplias faldas de tul, corset de escote corazón y un peinado muy ancho adornando el chongo con una corona delgada.