Lucero habla como nunca antes sobre sus hijos Lucerito y José Manuel

En una sincera entrevista con Angélica Vale, la famosa actriz y cantante Lucero, habló de sus dos hijos. Primero, expresó el orgullo que siente por Lucerito, quien hace unos meses debutó como protagonista de la obra de teatro El Mago, The Wiz, con tan solo 18 años de edad.

Lucero dijo que admira el enorme talento de su hija y su notable evolución, además de su impresionante habilidad vocal. “Yo la oigo cantar y digo, ¿qué le pasa a esta mujer?, y luego me dice: ‘ma, ¿algún consejo que me des para cantar?, le digo, ‘para cantar no’, para actuar te puedo dar algún consejo pero para cantar dámelo tú, ¿cómo le haces para dar esos agudos?, me dice, ‘como Dios me dio a entender”.

La actriz reconoció el inmenso esfuerzo que está haciendo Lucerito para crecer como artista, pues está tomando clases para tratar de superarse todos los días.

Por otro lado, la famosa reveló cómo se encuentra su hijo José Manuel, de quien suele hablarse muy poco, debido a las contadas ocasiones en las que aparece en público junto a sus padres.

Además, aprovechó para aclarar que no retomará su relación con Mijares, ya que a pesar de estar separados se llevan muy bien. “Seguimos con la gira Manuel y yo, estamos con El Gallo de Oro por acá, así que puras cosas bonitas. Lucerito está con su obra, mi hijo está con sus estudios, su vida, sus rollos, pero todos estamos bien, juntos pero no revueltos. Porque luego me dicen: ‘oye, ¿si van a volver Mijares y tú. y yo, ‘no, ¿por?, nada más para cantar y ya, todos así muy contentos, cada quien en su casa, todo bonito”.