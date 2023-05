Montserrat Oliver revela si Yolanda Andrade saldrá de su programa de televisión

Después de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada y confirmara a sus seguidores que tiene un aneurisma, ha surgido la incógnita sobre si seguirá trabajando en el programa Montse & Joe, que conduce junto a su amiga Montserrat Oliver.

Ante los rumores sobre si Yolanda abandonará el programa de televisión, Montserrat habló al respecto y dijo, “les voy a explicar, Joe sigue haciéndose estudios en el hospital, ya está mejor, pero no la han dejado salir y por eso no está con nosotros hoy. No es que ya dejó el programa, no es que no la queramos, pero necesitamos que Joe se recupere para que esté con nosotros porque como Joe no hay nadie”.

Actualmente, Daniela Magún, la cantante y conductora del programa “Netas Divinas”, es quien está cubriendo el lugar de Yolanda Andrade.

“Amamos a Magún y ella es nuestra invitada y co-conductora que me va a ayudar a llevar este programa. Y lo que siempre digo de ella es que la conocí hace muchos años desde Kabah y es una mujer de una sola pieza y te lo he dicho siempre y es honor tenerte aquí", dijo Oliver en una transmisión.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

La conductora Yolanda Andrade puso fin a los rumores y reveló cuál es la enfermedad que padece.

Después de que fue ingresada de emergencia al hospital, los seguidores de la conductora se preocuparon por su salud y ahora ella misma dio a conocer qué es lo que tiene.

Yolanda Andrade reveló que tiene un aneurisma y desmintió que haya tenido una recaída en el alcoholismo como se especuló hace unos días.

“Había una confusión de que yo había entrado a una clínica por una recaída, pero no tuve una recaída y si así hubiera sido ¿qué tiene?, solo quería aclarar para que no haya confusión”, señaló.

En tanto, la presentadora mostró ante los medios de comunicación una pertuberancia en su ojo izquierdo para dar a conocer que padece un aneurisma. “Tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá", dijo.

¿Qué es un aneurisma?

De acuerdo con el portal de medicina de la Universidad de Stanford, es un abultamiento debilitado en la pared de un vaso sanguíneo que causa una dilatación anormal o distención superior. Estos provocan síntomas como fuertes dolores de cabeza y se detectan a través de resonancias magnéticas.

Este se puede presentar en diversas partes del cuerpo, como en los vasos sanguíneos del celebro, intestinos, y riñones.