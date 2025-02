Nadia Ferreira y Marc Anthony protagonizan un romántico momento en los Premios Lo Nuestro 2025

Nadia Ferreira y Marc Anthony siguen encantando a sus fans como una de las parejas más queridas del medio del espectaculo, algo que quedó demostrado con el romántico gesto que el cantante tuvo con su esposa en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro 2025.

El romántico momento que protagonizaron Nadia Ferreira y Marc Anthony

La modelo paraguaya no sólo brilló como una de las mejor vestidas, también se lució conduciendo el pre-show del evento, la “Noche de Estrellas”.

“Feliz de estar trabajando con un elenco tan increíble a quienes admiro mucho”, expresó desde su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 3 millones y medio de seguidores.

Fue durante la transmisión que a Ferreira le tocó entrevistar a su pareja en plena transmisión en vivo y obviamente la química y los gestos de complicidad entre ambos no se hicieron esperar. “Oye, compórtate que estoy trabajando”, le dijo Nadia a Marc nada más iniciar la entrevista al ver que este la abrazaba amorosamente.

Nadia Ferreira y Marc Anthony en los Premios Lo Nuestro 2025. INSTAGRAM

“Me encanta este artista, pero me dijeron que su esposa es muy brava, no sé si me alejo un poquito”, bromeó acto seguido. El cantante no dudó en expresar su asombro al ver que Nadia lo llamaba “Marc” y no “papi”, como al parecer se refiere a él en la intimidad de su hogar.

“¿Me llamaste Marc en vez de ‘papi’?”, le preguntó. “La primera vez que me llamas Marc”.

A lo que la modelo reaccionó entre risas: “Estoy trabajando, compórtate”. Y como no podía ser de otra forma, la curiosa entrevista acabó con un romántico beso entre ellos.

¿Cuándo comenzaron su relación Marc Anthony y Nadia Ferreira?

Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzaron su relación en febrero de 2022, y aunque la modelo fue señalada como una “interesada” por los 31 años de diferencia entre ellos, la pareja se casó el 28 de enero de 2023 en Miami.

El 14 de febrero del mismo año, celebrando juntos el Día de San Valentín, anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común, el séptimo del cantante puertorriqueño y el primero de la modelo paraguaya. El 17 de junio de 2023 nació el pequeño Marquitos, quien está por cumplir dos años.