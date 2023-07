Él es Adriano, el hijo de Nicola Porcella que busca forjar su propia fama en YouTube

¿Alguna vez te has preguntado quién es el hijo de Nicola Porcella? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el joven Adriano Porcella Lazo.

Desde su aparición en La casa de los famosos –y el establecimiento de su simpática mancuerna con Wendy Guevara–, Nicola Porcella ha conquistado los corazones de los televidentes en México. Sin embargo, pese a todo el cariño que el actor, exfutbolista y modelo peruano pueda tener por el país que le abrió las puertas, su corazón continúa en Perú, donde vive una de las personas más importantes de su vida: su hijo. Pero, ¿quién es el hijo de Nicola Porcella? y ¿por qué no lo ha visitado en la casa más famosa de México?

¿Quién es el hijo de Nicola Porcella?

Adriano Porcella Lazo es el hijo de Nicola Porcella. Nació en 2012, producto de la relación que el también participante de Guerreros sostuvo con la maquillista profesional y asesora de imagen Francesca Lazo.

Si bien, su carrera estaba despegando gracias a su participación en el reality Esto es guerra, muchos pensaron que Nicola no estaba listo para convertirse en papá, incluyendo sus propios padres. “Ellos tenían mucho miedo de cómo iba a ser yo como papá, porque decían ‘después de todo lo que ha pasado este hijo de put* de niño, todo lo que le han hecho, todo lo que ha vivido, ¿cómo va a ser él como papá'. Obviamente el miedo era de que yo trate igual a Adriano y no, cuando vieron cómo era yo con Adriano hasta se quejan. A Adriano yo no le puedo ni levantar la voz, a mi no me nace”, contó una noche a Sofía Rivera Torres y Emilio Osorio. “Adriano conmigo está en Disney”.

En esa misma conversación, Nicola señaló que, aunque no tiene una relación romántica con la mamá de su hijo, procura que ni a ella ni a su primogénito les falte algo. Esto ha permitido que entre los tres exista una gran armonía. “El concepto de familia que tenemos es muy positivo para poder enseñárselo a mi hijo”, dijo Francesca al programa De primera mano. "Él ya tiene 11 años, ya es grande, ya entiende que su papá y su mamá no están juntos pero que el amor que tenemos hacia él siempre va a ser un trabajo en equipo”.

¿Por qué Nicola Porcella no ha visto a su hijo en La casa de los famosos?

Aunque han sido contadas las ocasiones en las que alguna persona externa ha visitado a los integrantes de La casa de los famosos, Nicola no ha podido hacer uso de ese derecho, ni siquiera con su pequeño hijo.

“Lo extraño mucho, de verdad estoy acá por él. Ojalá llegues en algún momento. Me dijiste que iba a llegar a la final, voy a tratar. Dijiste que gane, voy a tratar hijito. Te amo muchísimo, te juro que es muy difícil estar acá, es el reality más difícil, te voy a contar cuando salga y nos veamos”, dijo Nicola a su hijo, a través de las cámaras del programa, unos minutos después de que Poncho de Nigris recibió la visita de su hijo Ponchito para celebrar su cumpleaños. “Si es que pasara y se alinearan todos los planetas, nos venimos a vivir acá (a México). Nos venimos a vivir acá con tu mamá, con todo. Vemos cómo hacemos, pero yo quiero que iniciemos una nueva vida”.

Recientemente, los fans de Nicola se apersonaron a las afueras de La casa de los famosos para hacerle llegar un mensaje de su hijo. “Hola pa. Te he visto, he visto que te has salvado, he visto que es la segunda vez que te salvas, sé que vas a seguir así, eres increíble. Estoy orgulloso de todo lo que estás logrando, sé que vas a llegar a la final”, se escucha decir al adolescente de 11 años en un audio.

Mientras el público –y sus compañeros– deciden si Nicola Porcella llega a la final de La casa de los famosos, Adriano intenta seguir sus pasos hacia la fama de manera discreta, pues trascendió que arrancó una cuenta de YouTube para compartir un poco de su vida y aficiones.