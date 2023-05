Nodal revela cómo se enteró de que Cazzu estaba embarazada

A pocos meses de convertirse en papá, el cantante Christian Nodal concedió una entrevista a Andrea Escalona para el programa “Hoy”, y habló sobre la llegada de su primera hija y la prioridad de que sea feliz.

“Yo no quiero pasarle ninguno de mis traumas, ni de mis faltas, ni nada de eso. Yo nada más quiero que sea un bebé con mucho amor. No creo que vaya a ser celoso, creo que también ayuda que la mamá es un gran ser humano, y entre los dos, creo que vamos a encontrar ese balance. Creo que ya va a ser una bebé muy feliz”, expresó el cantante.

Asimismo, comentó que al igual que Cazzu él también ha experimentado los síntomas del embarazo. “Mareos, pero al inicio. Me pasaba que llegaba a ciertos lugares y empezaban los aromas y sí me daban un poco de naúseas, pero eran más los mareos. Yo me empecé a asustar y hasta fui a checarme al médico y todo, ‘después me dicen, estás embarazado”.

Nodal contó que fue en un viaje que realizó junto a Cazzu a Japón, en el que compartieron con Rosalía y Rauw Alejandro, cuando Christian se enteró de que Cazzu estaba embarazada.

Nodal confiesa cómo es vivir con Cazzu en Argentina

El cantante de regional mexicano dijo que tiene una casa en el país de donde es originaria de novia. En una entrevista con “Sale el Sol”, Nodal se sinceró sobre su nueva vida con su novia y reveló que vive en una casa en el campo, que le permite realizar algunas actividades recreativas.

“Es un lugar precioso, porque no se me cruza nadie, ni con nada, y literalmente es una conexión bonita con uno mismo. Ves el paisaje y profundizas muchas cosas”, dijo.

“No fue fácil conquistar a Cazzu”

En otra entrevista para el programa español “Las Top News”, Nodal confesó que tuvo que esforzarse para que Cazzu fuera su novia. “Las argentinas son difíciles es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito”, aseguró.

“Te puedo hacer un asado ya. Me están enseñando a cocinar... es muy precioso”, agregó.

De manera que Nodal compusó la canción “Cazzualidades”, -que se estrenará próximamente- como un detalle para conquistar a Cazzu. “Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”.

¿Tienen planes de casarse?

Christian dijo que aunque su relación está en el mejor momento por la espera de su bebé, no tienen planes de llegar al altar. “No sé, la verdad. Por lo pronto, no. Traemos una relación muy preciosa, y creo que va desde ahí. Si en algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices”.