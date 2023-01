La conductora Paulina Mercado dio detalles sobre cómo Juan Soler y ella se enamoraron.

Después de que Paulina Mercado y Juan Soler dieron a conocer su relación, la presentadora confesó cómo ocurrió el flechazo entre ellos. Durante el programa Montse & Joe, Paulina contó que su historia comenzó con una amistad que más adelante se transformó en amor.

La novia del argentino expresó lo feliz que está en su nueva relación, “estoy feliz, estoy rayada, me estoy dando la oportunidad, porque aparte de todo ha sido maravilloso, porque fue una sorpresa. Éramos muy amigos”.

Asimismo, admitió lo atractivo que le parece su nueva pareja, aunque aclaró que no se enamoró de él a “primera vista”, sino que fue algo que se dio con el tiempo. “Yo lo conocí en el foro de Sale el Sol, el día que lo vi platicando con Luzma Zetina, hace dos años, dije: “¡Qué hombre tan guapo!”. Lo conocí, fuimos muy amigos, pero lo que me gustó ni fue su guapura, fue su interior, suena cursi, pero te lo juro”.

Paulina Mercado reconoció que cuando comenzaron a ser amigos, él estaba en una relación, aunque no conoció a la novia. “Lo conocí con novia, la novia argentina, no la conocí, pero me imagino que era una tipaza, me encantaba cómo Juan era con ella, cómo se llevaba con ella, cómo se maneja en pareja y siempre fuimos muy amigos, yo tenía pareja, él me daba consejos”.

Con el paso del tiempo y cuando ambos estaban solteros comenzaron a verse con otros ojos. “Él terminó con la argentina, la quería mucho, es una gran mujer, pero creo que una relación a distancia es complicada. Los dos habíamos cortado y la verdad es que yo no soy muy salidora, soy mucho de estar en mi casa, con mis hijos, no soy nada reventada, no fumo, no tomo, pero sí soy divertida. En las salidas con sus compañeros de trabajo, comenzó a ser una constante que Paulina y Juan compartieran mucho tiempo. Siempre terminábamos platicando Juan y yo, él es un gran papá, tiene tres hijas, yo soy, la verdad una mamá muy presente, empezamos a coincidir mucho y un día me dijo, hay que salir”.

Entonces, Mercado habló de cómo fue su primera cita, “No habíamos salido nunca y teníamos una cena, entonces fuimos al súper a comprar botanas, era la primera vez que salíamos al supermercado a comprar botanas. Me dio un beso en la frente, lo abracé y nos tomaron fotografías, de ahí ya decían, ‘son novios, se aman, se adoran, llevan años’. Fue ahí que dijimos, pues ya qué, hay que salir”.

