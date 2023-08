¿Por qué Silvia Pinal no irá a la boda de su bisnieta Michelle Salas?

Silvia Pinal no podrá presenciar la boda de su bisnieta Michelle Salas con el empresario Danilo Díaz Granados, pues se ha confirmado que el enlace no se llevará a cabo en México.

Sylvia Pasquel, abuela de la novia e hija de doña Silvia Pinal, reveló en una reciente entrevista que, por esta razón, su madre se perderá del enlace de la hija mayor de Luis Miguel, pues necesita llevar a todo su equipo médico, quien que está encargado de cuidar que siempre esté bien de salud y de estar al tanto por cualquier problema que surja.

Silvia Pinal se quedará en México, aseguró su hija Sylvia Pasquel Instagram @sylviapasqueloficial

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no es nada más ella, tiene que llevar enfermeros; y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visa, entonces no es de ‘enchílame esta’”, explicó la madre de Stephanie Salas. La también actriz también comentó que no era lo mismo llevar a su madre a lugares cercanos como Acapulco, que trasladarla a otro lugar más lejano.

Además, la hermana de Alejandra Guzmán bromeó que su nieta está ocupada con los planes de su boda y prefiere no intervenir con el proceso: “Yo sólo soy la abuelita, confórmense con que me invitaron”.

¿Qué se sabe de la boda de Michelle Salas?

Aunque se sabe poco del enlace de la bisnieta de Silvia Pinal, se dice que la boda tendrá una gran fiesta en República Dominicana o en España, donde Michelle ha estado viviendo con su futuro esposo. La modelo e influencer también ha comentado que invitó a toda su familia, incluido Luis Miguel, su papá, pero aún no concreta algunos detalles sobre sus invitados.

Y aunque se esperaría que fuera el padre de la novia quien la llevara hacia el altar, se desconoce si el intérprete de La incondicional, quien se encuentra en medio de su gira Tour 2023, la acompañará. Al respecto, Stephanie Salas ha comentado que no tendría problema en ser ella quien tome ese lugar.

Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz Granados en mayo de 2023 Instagram @michellesalasb

Sin duda, la boda de Michelle Salas será un evento por demás importante para la dinastía Pinal, y la ausencia de doña Silvia será significativa en caso de que la matriarca de la familia no pueda asistir al enlace.