Por qué terminaron Sergio Mayer Mori y Natália Subtil tras ser papás

No cabe duda que la adoración de Sergio Mayer es su nieta Mila, hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil. Después de la “Gala de Salvación”, el actor y habitante de La Casa de los Famosos México fue sorprendido con la visita de la pequeña de seis años quien al ver a su abuelo corrió a sus brazos para abrazarlo y protagonizar un gran momento que conmovió hasta las lágrimas a Mayer. Aunque la pequeña Mila confesó que estaba nerviosa por estar en La Casa de los Famosos México se mostró de lo más feliz de ver a su abuelo y conocer a los participantes de la casa, en especial a Wendy Guevara, a quien le dijo que era su fan y le entregó un dibujo especial, al igual que a los demás famosos les hizo una carta con dibujos especialmente para cada uno.

Aunque en este reencuentro no figuraron los papás de la pequeña Mila, mucho de ha hablado de ellos, y es que Sergio Mayer Mori y Natália Subtil comenzaron una historia de amor que no tuvo continuidad. La pareja acaparó los reflectores luego de que se dio a conocer que estaban esperando una hija. De acuerdo a una entrevista, Sergio Mayer Mori tenía planes de viajar a Barcelona a dedicarse al tatuaje, sin embargo, todo cambió cuando su expareja, Natália Subtil, le dio una noticia: estaban esperando un bebé.

¿Cómo inició la relación de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil?

La relación causó controversia debido a la diferencia de edad entre ellos, ya que Natália tenía 27 años y Sergio solo 17 años en ese momento. Se conocieron en el set de la película ‘Un padre no tan padre’, y los rumores de que estaban saliendo se extendieron al grado de car a conocer que serían padres. Ahora Sergio Mayer Mori tiene 25 y Natália 35 años de edad.

¿Por qué terminó la relación de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori?

La relación terminó en términos complejos y hubo un extenso debate sobre cómo se llevaría acabo la paternidad. Pero terminaron cuando Mayer Mori aún era un adolescente de 18 años. “Le hice saber que no podía ser padre en este momento”, dijo Sergio años atrás, “me dijo que lo entendía, que estaba muy joven y no quería arruinarme la vida, así que se regresaría a Brasil y allá tendría al bebé, pero le contesté que tampoco se trataba de que creciera sin su padre. Le dije, ‘vamos a tenerlo y pensamos en nombres”, reveló en entrevista.

Pero los cambios repentimos de humor de Natália lo hicieron querer poner distancia: “comenzó a cambiar súper cañón. Sus cambios de humor eran terribles. Un día me decía que se iba a Brasil, y otro que la íbamos a educar juntos; y al siguiente que lo iba a abortar. De repente salía con mis amigos y eso le molestaba, pues quería que me quedara todo el día apapachándola, que le hiciera de comer, deseaba un marido. Así que cuando regresaba me decía ‘me sentí mal y tú no estabas’”.

¿Cómo es la relación de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil?

Natalia Subtil declaró en su momento que se había ido de la casa de Bárbara Mori y estaba criando a su hija Mila sola, sin ayuda de la familia ni del padre de su hija.

Fue el 29 de noviembre 2020 cuando Sergio Mayer Mori compartió algunas imágenes donde aparece junto a su hija Mila. “Milagartija”, escribió. En aquel entonces, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer también compartió un video donde se puede ver la emoción de Mila al saber que su papá llegaba por ella. Pero Natália ya había subido un video diciendo que Mila, de entonces 3 años, no entendía por qué su papá, Sergio Mayer Mori, no la quiere; “Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y ¡nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que él. ¡Hay un Dios que todo lo ve!”. Además, aseguró que la pequeña se da cuenta de la ausencia de su papá y que incluso le ha hecho preguntas como: ‘¿por qué mi papá no me quiere?’ y ‘¿Por qué papá no contesta a Mila?’. “Pero mi hija ya está en una edad que poco a poco entiende las cosas, y las preguntas más frecuentes son: - ¿Por qué mi papá no me quiere?! - ¿Por qué papá no contesta a Mila?!”.

Recordemos que Natália Subtil demandó a Sergio Mayer Mori en busca de obtener una pensión alimenticia de su hija Mila.

Respecto a la aparición de Mila en LCDLFM, Natália subió una extensa explicación en redes sociales mencionando que nunca la separaría de su abuelo. “por toda la locura que tuve que pasar, nunca la prohibí de convivir con su familia. Los abuelos son sagrados! Hoy les recomiendo que si pasan por lo mismo que yo, nunca se los prohíban. Siempre traten de vivir la fiesta en paz. Ser mamá soltera es mágico, aunque no lo estoy romantizando. Tengo más fuerzas y me siento ganadora con mi hermosa hija bendecida y llena de ángel”.