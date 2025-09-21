Premios Ariel 2025: ganadores de la premiación a lo mejor del cine mexicano

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), dio a conocer a los ganadores de la edición 67 de los Premios Ariel, donde fueron otorgados dos Arieles de Oro a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, por su contribución al cine, su labor de excelencia en la industria cinematográfica mexicana y su trayectoria.
Te compartimos la lista de ganadores de la preciada estatuilla.
Mejor Actriz
- Luisa Huertas. No nos moverán
Mejor Actor
- Raúl Briones. La cocina
Mejor Coactuación Femenina
- Yadira Pérez Esteban. Sujo
Mejor Coactuación Masculina
- Héctor Kotsifakis. Pedro Páramo
Revelación Actoral
- José Alberto Patiño. No nos moverán
Mejor Cortometraje Animado
- Fulgores. Dir. Andrés Palma Celorio
Mejor Cortometraje Documental
- Anónima inmensidad. Dir. Paulina del Paso
Mejor Cortometraje de Ficción
- La cascada. Dir. Pablo Delgado
Mejor Diseño de Arte
- Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero. Pedro Páramo
Mejor Edición
- Yibrán Asuad. La cocina
Mejores Efectos Especiales
- Alejandro Vázquez. Pedro Páramo
Mejores Efectos Visuales
- Marco Maldonado. Pedro Páramo
Mejor Fotografía
- Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar. Pedro Páramo
Mejor Maquillaje
- Lucy Betancourt. Pedro Páramo
Mejor Música Original
- Tomás Barreiro. La cocina
Mejor Sonido
- Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht. La cocina
Mejor Vestuario
- Anna Terrazas. Pedro Páramo
Mejor Guion Adaptado
- Alonso Ruizpalacios. La cocina
Mejor Guion Original
- Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux. No nos moverán
Mejor Largometraje Animado
- Uma y Haggen Princesa y Vikingo. Dir. Benito Fernández Martínez
Mejor Largometraje Documental
- Tratado de invisibilidad. Dir. Luciana Kaplan
Mejor Ópera Prima
- No nos moverán. Dir. Pierre Saint Martin
Mejor Película Iberoamericana
- El Jockey (Argentina). Dir. Luis Ortega
Mejor Dirección
- Astrid Rondero, Fernanda Valadez. Sujo
Mejor Película
Sujo