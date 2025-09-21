Suscríbete
Premios Ariel 2025: ganadores de la premiación a lo mejor del cine mexicano

La 67ª edición se llevó a cabo en Puerto Vallarta; la AMACC determinó la excelencia cinematográfica durante el último año

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
premios-ariel-ganadores.jpeg

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), dio a conocer a los ganadores de la edición 67 de los Premios Ariel, donde fueron otorgados dos Arieles de Oro a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, por su contribución al cine, su labor de excelencia en la industria cinematográfica mexicana y su trayectoria.

Te compartimos la lista de ganadores de la preciada estatuilla.

Mejor Actriz

  • Luisa Huertas. No nos moverán

Mejor Actor

  • Raúl Briones. La cocina

Mejor Coactuación Femenina

  • Yadira Pérez Esteban. Sujo

Mejor Coactuación Masculina

  • Héctor Kotsifakis. Pedro Páramo

Revelación Actoral

  • José Alberto Patiño. No nos moverán

Mejor Cortometraje Animado

  • Fulgores. Dir. Andrés Palma Celorio

Mejor Cortometraje Documental

  • Anónima inmensidad. Dir. Paulina del Paso

Mejor Cortometraje de Ficción

  • La cascada. Dir. Pablo Delgado

Mejor Diseño de Arte

  • Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero. Pedro Páramo

Mejor Edición

  • Yibrán Asuad. La cocina

Mejores Efectos Especiales

  • Alejandro Vázquez. Pedro Páramo

Mejores Efectos Visuales

  • Marco Maldonado. Pedro Páramo

Mejor Fotografía

  • Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar. Pedro Páramo

Mejor Maquillaje

  • Lucy Betancourt. Pedro Páramo

Mejor Música Original

  • Tomás Barreiro. La cocina

Mejor Sonido

  • Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht. La cocina

Mejor Vestuario

  • Anna Terrazas. Pedro Páramo

Mejor Guion Adaptado

  • Alonso Ruizpalacios. La cocina

Mejor Guion Original

  • Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux. No nos moverán

Mejor Largometraje Animado

  • Uma y Haggen Princesa y Vikingo. Dir. Benito Fernández Martínez

Mejor Largometraje Documental

  • Tratado de invisibilidad. Dir. Luciana Kaplan

Mejor Ópera Prima

  • No nos moverán. Dir. Pierre Saint Martin

Mejor Película Iberoamericana

  • El Jockey (Argentina). Dir. Luis Ortega

Mejor Dirección

  • Astrid Rondero, Fernanda Valadez. Sujo

Mejor Película

Sujo

Premios Ariel
