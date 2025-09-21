Premios Ariel 2025: ganadores de la premiación a lo mejor del cine mexicano

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), dio a conocer a los ganadores de la edición 67 de los Premios Ariel, donde fueron otorgados dos Arieles de Oro a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, por su contribución al cine, su labor de excelencia en la industria cinematográfica mexicana y su trayectoria.

Te compartimos la lista de ganadores de la preciada estatuilla.

Mejor Actriz

Luisa Huertas. No nos moverán



Mejor Actor

Raúl Briones. La cocina



Mejor Coactuación Femenina

Yadira Pérez Esteban. Sujo



Mejor Coactuación Masculina

Héctor Kotsifakis. Pedro Páramo



Revelación Actoral

José Alberto Patiño. No nos moverán



Mejor Cortometraje Animado

Fulgores. Dir. Andrés Palma Celorio



Mejor Cortometraje Documental

Anónima inmensidad. Dir. Paulina del Paso



Mejor Cortometraje de Ficción

La cascada. Dir. Pablo Delgado



Mejor Diseño de Arte

Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero. Pedro Páramo



Mejor Edición

Yibrán Asuad. La cocina



Mejores Efectos Especiales

Alejandro Vázquez. Pedro Páramo



Mejores Efectos Visuales

Marco Maldonado. Pedro Páramo



Mejor Fotografía

Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar. Pedro Páramo



Mejor Maquillaje

Lucy Betancourt. Pedro Páramo



Mejor Música Original

Tomás Barreiro. La cocina



Mejor Sonido

Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht. La cocina



Mejor Vestuario

Anna Terrazas. Pedro Páramo



Mejor Guion Adaptado

Alonso Ruizpalacios. La cocina



Mejor Guion Original

Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux. No nos moverán



Mejor Largometraje Animado

Uma y Haggen Princesa y Vikingo. Dir. Benito Fernández Martínez



Mejor Largometraje Documental

Tratado de invisibilidad. Dir. Luciana Kaplan



Mejor Ópera Prima

No nos moverán. Dir. Pierre Saint Martin



Mejor Película Iberoamericana

El Jockey (Argentina). Dir. Luis Ortega



Mejor Dirección

Astrid Rondero, Fernanda Valadez. Sujo



Mejor Película

Sujo