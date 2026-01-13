Suscríbete
Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados

Ellos son los artistas que podrían llevarse un galardón en la edición número 38

Enero 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-precios-conciertos-cdmx

ATLANTA, GEORGIA - MAY 15: Bad Bunny performs onstage during night two during his “Most Wanted” tour at State Farm Arena on May 15, 2024 in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images)

Paras Griffin/Getty Images

Te contamos quiénes son los famosos nominados en las 44 categorías de este año de los Premios Lo Nuestro 2026 que se llevarán a cabo el 19 de febrero y se transmitirán en vivo por Univision y en streaming a través de VIX,

Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran las nominaciones con 10 menciones cada uno. Le siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho nominaciones; Xavi con siete; y con seis nominaciones Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira.

Bajo el tema “Honrando lo que somos”, la ceremonia anual honrará el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define. El tema de este año fue inspirado los los últimos trabajos de artistas como Bad Bunny con Debí tirar más fotos, Karol G con Tropicoqueta y Rauw Alejandro con Cosa Nuestra, álbumes arraigados en la identidad, la cultura y la nostalgia.

Las votaciones estarán abiertas para los fans hasta el 26 de enero en el sitio oficial. Las nominaciones están basadas en la difusión de canciones en estaciones Uforia, así como el tiempo aire en Univision Radio, datos de streaming y evaluación por parte de un Comité de Televisión compuesto por expertos de la industria musical y del entretenimiento, destacan 44 categorías en géneros como pop, urbano, tropical y música mexicana. El periodo de elegibilidad para los premios de este año abarca del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025.

Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny
Beéle
Carín León
Fuerza Regida
Karol G
Maluma
Marc Anthony
Rauw Alejandro
|Romeo Santos
Shakira

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha
“DTMF” – Bad Bunny
“El Amor De Mi Herida” – Carín León
“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
“Latina Foreva” – Karol G
“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
“Soltera” – Shakira

Album del Año

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
111xpantia – Fuerza Regida
Babylon Club – Danny Ocean
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Eterno – Prince Royce
Island Boyz – Myke Towers
La Ciudad – Alleh & Yorghaki
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Tropicoqueta – Karol G

Mejor combinación femenina

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
“En 4” – Kenia Os & Anitta
“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del Año

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
“I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
“Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
“No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
“São Paulo” – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
“El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
“Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
“Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
“Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
“Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi
“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
De Rey A Rey – Alejandro Fernández
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
Vivir Sin Aire Tour – Maná

Artista Revelación del Año Masculino

Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
Roa
Santos Bravos
Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

Aria Bela
Camila Fernández
Delilah
Estevie
MAR
Paloma Morphy
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Ysa C
Zoe Gotusso

Música Cristiana – Canción del Año

“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
“La Respuesta” – Gocho
“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
“Sonríele” – Daddy Yankee
“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Afrobeats del Año

“Bien Pedos” – Xavi & Kapo
“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
“San Blas” – Boza
“Sanka” – Ryan Castro & Dongo
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Karol G

Natti Natasha

Rainao

Tokischa

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Young Miko

Canción del Año – Urbano

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Hablame Claro” – Yandel & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Latina Foreva” – Karol G

“Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone

“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny

“Rio” – J Balvin

“Romeo” – Anitta

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano

“Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

“Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef

“Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko

“En La City” – Trueno & Young Miko

“Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty

“Love” – Clarent

“Nueva Era” – Duki & Myke Towers

“Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court

“Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA

Colaboración del Año – Urbano

“+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

“Amg” – Eladio Carrión & Young Miko

“Doblexxó” – J Balvin & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Luna” – Wisin & Kapo

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao

“Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums

“Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

“Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

“Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera

“Celos” – Tokischa & Bulin 47

“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel

“Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana

Álbum del Año – Urbano

Borondo – Beéle

Don Kbrn – Eladio Carrión

El Sobreviviente WWW – Wisin

Elyte – Yandel

Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid

Island Boyz – Myke Towers

Lo Mismo De Siempre – Mora

Sendé – Ryan Castro

Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel

Underwater – Fariana

Artista Pop Masculino del Año

Alejandro Sanz

Camilo

Danny Ocean

Juanes

Maluma

Manuel Turizo

Marco Antonio Solís

Pitbull

Ricardo Arjona

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año

Aitana

Cazzu

Elena Rose

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Shakira

Yami Safdie

Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock

Ca7riel & Paco Amoroso

Dnd I Do Not Disturb

Ha*Ash

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción del Año – Pop

“Bronceador” – Maluma

“Con Otra” – Cazzu

“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash

“La Carretera” – Pedro Capó

“La Pelirroja” – Sebastián Yatra

“Mientes” – Reik

“Noviogangsta <3” – Emilia

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Soltera” – Shakira

“Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat

Colaboración del Año – Pop

“Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

“Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira

“Bunda” – Emilia & Luísa Sonza

“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini

“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Balada

“Alguien” – Carlos Rivera

“Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi

“El Reclamo” – Olga Tañón

“Tierra Mía” – Kany García

“Mujer” – Ricardo Arjona

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Álbum del Año – Pop

Cuarto Azul – Aitana

El Vuelo – Gloria Trevi

En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose

Haashville – Ha*Ash

La Carretera – Pedro Capó

Milagro – Sebastián Yatra

Noches De Cantina – Maná

Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert

¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera

Ya Es Mañana – Morat

Colaboración del Año – Pop-Urbano

“2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal

“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo

“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino

“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel

“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del Año – Pop-Urbano

“6 De Febrero” – Aitana

“A.K.A” – Mari La Carajita

“Cables Cruzados” – Farruko

“Carita Linda” – Rauw Alejandro

“Cosas Pendientes” – Maluma

“DTMF” – Bad Bunny

“Sirenita” – Ozuna

“Tengo Celos” – Myke Towers

“Tocando El Cielo” – Luis Fonsi

“Una Como Tu” – Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Rock

“¿Es En Serio?” – Ela Taubert

“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo

“Sabe Bien” – Pedro Capó

“Una Noche Contigo” – Juanes

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano

“6 De Febrero” – Aitana

“Da Me” – Bad Gyal

“Esa Diva” – Melody

“Moja1ta” – Lola Indigo

“Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena

“Tatami” – JC Reyes

“Tuchat” – Quevedo

“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Artista del Año – Tropical

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Canción del Año – Tropical

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“Fuera De Lugar” – Venesti

“Hello, What’s Up” – Christian Alicea

“How Deep Is Your Love” – Prince Royce

“La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca

“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana

“Más Que Un Beso” – Luis Figueroa

“Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez

“Raíces” – Gloria Estefan

“Tú Con Él” – Rauw Alejandro

Colaboración del Año – Tropical

“Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo

“La Diferente” – Lenier & Gente De Zona

“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera

“Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

“Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana

“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia

“Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del Año – Tropical

Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives

Eterno – Prince Royce

Gris – Luis Figueroa

Llegué Yo – Jerry Rivera

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha

Poeta Herío – Elvis Crespo

Raíces – Gloria Estefan

Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Ivan Cornejo

Luis Angel “El Flaco”

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Aida Cuevas

Ana Bárbara

Angela Leiva

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Carolina Ross

Chiquis

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Canción del Año – Música Mexicana

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Amigo” – Christian Nodal

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega

“Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera

“Loco” – Netón Vega

“Me Prometí” – Ivan Cornejo

“Otro Capítulo” – Becky G

“Por Esos Ojos” – Fuerza Regida

“Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Colaboración del Año – Música Mexicana

“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano

“Crisis” – Becky G & Tito Double P

“En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina

“Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria

“Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera

“Morena” – Netón Vega & Peso Pluma

“Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

“Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández

“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Canción Banda del Año

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme

“Una Historia Mal Contada” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“Una Peda Menos” – Banda Los Recoditos

“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera del Año

“Amé” – Christian Nodal

“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar

“Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar

“Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Sin Llorar” – Yuridia

Canción Norteña del Año

“Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga

“La Lotería” – Los Tigres Del Norte

“Me Gusta Mi Vida” – Intocable

“Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz

“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana del Año

“2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil

“Loco” – Netón Vega

“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida

“No Capea” – Xavi & Grupo Frontera

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

“Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray

“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon

“La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

“Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado

“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil

Álbum del Año – Música Mexicana

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

111xpantia – Fuerza Regida

De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

La Lotería – Los Tigres Del Norte

Next – Xavi

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Sin Llorar – Yuridia

Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Premios Lo Nuestro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
