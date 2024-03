Esta es la controversial teoría de una supuesta prima de Luis Miguel sobre el paradero de la madre del cantante

Una vez más, salió a relucir una polémica teoría que afirma que Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, está viva. Estas afirmaciones han provenido de diferentes personas, incluyendo una supuesta prima del cantante, quien por años ha asegurado que la mujer no murió y que en realidad se encuentra radicando en Argentina.

La teoría orquestada por una presunta prima de Luis Miguel que afirma que Marcela Basteri está viva

Recientemente se hicieron virales una serie de declaraciones emitidas por Lorena Della Torre, una mujer de origen argentino que dice ser prima lejana de Luis Miguel. En los comentarios hechos a un medio de dicho país, Lorena reforzó su versión de que Marcela Basteri, la mamá del cantante, está viviendo en un hospital psiquiátrico.

“Marcela vive, yo la voy a visitar. Mi objetivo al buscarla era encontrar a la sobrina de mi abuela. Ella estopa dentro de lo que se puede decir bien, por que ahí la cuidan, le dan de comer y tiene medicación”, declaró Lorena, que dice ser nieta de la hermana de Sergio Basteri, abuelo de Luis Miguel y padre de Marcela Basteri.

Desde 1986 no se tienen noticias oficiales sobre el paradero de Marcela Basteri X

Asimismo, ha dicho en diversas ocasiones que la mujer, además de problemas propios de la edad, padece una enfermedad mental de la que no tiene demasiados detalles. Lo único que sabe es que no tiene claros los tiempos, pues aparentemente recuerda a sus hijos siendo jóvenes, casi con la edad que habrían tenido cuando dejó de verlos.

Los detalles que pondrían en duda esta versión

Esta no es la primera vez que Della Torre hace estos pronunciamientos en público. Desde 2020 ha aparecido en diversas emisiones, tanto locales como internacionales, contando que la versión de la muerte de Marcela es falsa.

Tampoco es la única persona que se ha presentado como familiar de Luis Miguel, ya que en 2023, a propósito de la visita del cantante a Argentina, dos mujeres más, identificadas como Ivana Analía y Flavia Carla Basteri, también aseveraron tener relación sanguínea con la madre del artista.

No obstante, hasta el momento no existen pruebas de que ninguna de las tres supuestas primas de Marcela y Luis Miguel realmente compartan parentesco. Del mismo modo, no hay evidencia de que la paciente de psiquiatría que señalan como su parentela efectivamente lo sea, pues a pesar de que Ivana y Flavia dijeron haber solicitado una prueba de ADN, no se han dado mayores detalles respecto a si se realizó el examen y, de ser así, cuál fue el resultado.

En todas las versiones, Luis Miguel se ha mantenido al margen y ha evitado dar declaraciones. Este silencio se debería a que para el intérprete es un tema complicado y le resultaría doloroso hablar de ello sin fundamentos certeros.