Robert De Niro primero atravesó un episodio de alegría al darle la bienvenida a su séptimo hijo a sus 79 años de edad. Pero ahora está viviendo un momento de duelo con su familia, pues su nieto Leandro murió a los 19 años.

Quién era el nieto de Robert De Niro que murió a los 19 años

Leandro De Niro Rodriguez era nieto de Robert De Niro, hijo de Drena De Niro —Drena es la hija que el actor tuvo con Diahnne Abbott, tiene actualmente 51 años. Las tristes noticias fueron compartidas por la mamá, quien subió una foto de su hijo y un doloroso mensaje de despedida.

“Mi hermoso dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo en este momento. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tú me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste amado y apreciado profundamente, y desearía que ese amor solo hubiera podido salvarte”, escribió Drena en redes.

Naomi Campbell, quien acaba de tener un segundo hijo por gestación subrogada, le respondió a Drena en este duelo. “Drena, estoy destrozada por ti, no puedo imaginar cómo debes sentirte. Que el Señor te cubra y te sostenga en sus brazos en este momento tan triste y de pérdida. Te amo, siempre estaré aquí para ti”.

Los detalles de su muerte son desconocidos. Leandro fue actor en algunas películas taquilleras, como A Star Is Born con Drena, y dirigida por Bradley Cooper. También salió en The Collection y Cabaret Maxime.