Quién es el hermano de Shakira que presuntamente se peleó a golpes con Piqué

Shakira y Piqué han atravesado varias batallas tras su separación —desde saber que el ex futbolista llevaba a su amante a la casa que compartía con la colombiana, hasta decidirse por la custodia de los dos hijos que tuvieron juntos (Sasha y Milan). Las circunstancias de la ex pareja han sido todo menos armoniosas, pero no por eso sería necesario acudir a la violencia... ¿o sí?

Salió una noticia a través del programa de televisión ‘La mesa caliente’ donde mencionaban que “Piqué se fue a los golpes con el hermano de Shakira en su primera visita a Miami”, y es que el ex de la cantante se encuentra en esta ciudad en Florida para visitar a sus dos hijos, quienes ahora viven con ella en una nueva casa.

¿Piqué y el hermano de Shakira se pelearon a golpes?

“Hay quienes aseguraron que la violencia se hizo presente en la casa de la cantante”, escribieron en el programa televisivo donde participó Alfredo Adame. Explicaron que todo habría iniciado por una discusión que tuvo Shakira con Piqué, y de ahí habría surgido la pelea física entre el ex futbolista y Tonino, hermano mayor de la colombiana, y que la policía habría llegado a la escena para detenerlos. Sin embargo, aclararon que no hubo reporte policial del incidente o alguna fuente concreta que confirmara lo sucedido.

Asímismo, La Vanguardia señaló que a partir de dos vías, tanto de Shakira como Piqué, pudieron confirmar que este encuentro jamás sucedió. Tonino sí vio a Gerard cuando coindicieron para entregarle a sus hijos y así pudieron pasar tiempo de calidad juntos, pero nada pasó a mayores.

¿Quién es Tonino, el hermano de Shakira?

La cantante de Te felicito tiene un total de 9 medios hermanos. Son los hijos biológicos de su papá, William Mebarak, de su anterior matrimonio con Lucila Otero. William y Lucila tuvieron un total de 10 hijos, pero el mayor falleció a muy temprana edad. Shakira es la única hija del matrimonio de Mebarak con Nidia Ripoll.

El hermano de Shakira que más veces ha aparecido en el ojo público es Tonino Mebarak, quien fue su road manager para el Dorado World Tour de 2018. En 2020 Shakira compartió un video bailando con él con motivo de su cumpleaños: “Feliz cumpleaños a mi hermano Tonino!! El más bacán de los bacanes!”. Según el Instagram de Tonino, ahora es agente de bienes raíces en Florida para el Fortune International Group.