Quiénes son los hijos de Jorge Berry, el periodista que falleció a los 72 años

En la noche del 13 de julio 2023 anunciaron la muerte del periodista Jorge Berry a los 72 años; falleció en Puerto Vallarta declarado con muerte cerebral y fue uno de los periodistas más reconocidos en México —él fue quien además anunció la muerte de John Lennon, por ejemplo, y en 1983 se convirtió en la voz oficial de los Raiders en sus juegos como local. También se volvió el único periodista mexicano en recibir un anillo del Super Bowl, vía Joaquín López Dóriga.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Berry y a qué se dedican?

Medios señalan que Jorge Berry tuvo dos hijas y dos hijos: Alejandro, Alana, Pablo y Danna Berry. El único que siguió los pasos en el mundo del periodismo deportivo fue Alejandro Berry, quien con la noticia de su muerte compartió unas emotivas palabras y lo calificó como un “hombre de mente brillante y de un corazón gigante”.

No pude ser más afortunado de tener al padre que tuve. Un hombre de una mente brillante y de un corazón gigante. Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ser tus hijos. Se fue rodeado de amor y escuchando a los Beatles. Vuela alto @jorgeberry Vives en nosotros ❤️ pic.twitter.com/nTLsi4llU2 — Alejandro Berry (@alejandroberry) July 14, 2023

De acuerdo con La Afición, Danna, su primogénita, estudia y vive en Londres. Pablo Berry es gerente de estrategia corporativa en una empresa de minería y es egresado del ITAM. Alana se dedica a los negocios y sostenibilidad ambiental, estudiando en Francia. Y Alejandro Berry es comentarista deportivo para Univison.

En una íntima entrevista con CARAS, Alejandro Berry entrevistó a su papá Jorge Berry y hablaron de su pasión por los deportes. Alejandro inició: “¿Cómo fueron tus inicios?” “La primera vez que estuve al aire fue en un partido de la Selección Mexicana, fui de aficionado a la tribuna y, desde ahí, marqué a la cabina de tu programa para hacer un enlace telefónico. Pero la ‘semillita’ del periodismo deportivo la tenía desde mucho antes, inculcada porque es un mundo en donde crecí, me seguí y me quedé. Es curioso, porque el 90 por ciento de la parte deportiva de mi carrera, la hice antes de que nacieras y cuando naciste yo ya era periodista de información general”.

Asimismo, en esta misma entrevista Jorge Berry le preguntó a su hijo por qué decidió irse por los deportes: "¿Por qué decidiste irte por los deportes?” “Desde que era chico, siempre me llevaste a tu oficina en Televisa Chapultepec, y de alguna manera, crecí entre cables, micrófonos, cámaras y estudios. Es una experiencia imponente, pero fantástica que te atrapa y te enamora. Después tomé la decisión respecto a lo que más me gusta hacer y más me llena. Quizá doy el salto como tú lo hiciste a tu rubro, pero creo que estoy muy establecido en deportes. No me quisiera ir al periodismo de política e información general”.