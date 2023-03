Quiénes son los papás de Lele Pons, la sobrina de Chayanne

Lele Pons caminó al altar con Guaynaa, quienes en 2020 iniciaron su noviazgo y dieron el ‘sí quiero’ en una boda repleta de celebridades —donde se dieron cita desde Paris Hilton hasta Anitta. Asimismo, Chayanne festejó con mucho cariño y amor la boda de su sobrina, y toda la familia estuvo presente para este emotivo evento.

¿Quién es la madre de Lele Pons?

La madre de Lele pons es Anna Maronese, quien salía en sus primeros videos en la app de Vine y compartía muchos momentos de diversión con su hija. Anna y Marilisa Maronese, la esposa de Chayanne, son hermanas.

¿Quién es el papá de Lele Pons?

El papá de Lele Pons es el arquitecto Luis Pons, creador de Luis Pons Design Lab especializado en hospitalidad, residencias e instalaciones de arte.

El papá de la influencer venezolana es abiertamente gay, y Lele ha hablado del tema en diversas ocasiones. Comentándolo en su documental, The Secret Life of Lele Pons. “Supe que mi papá era gay cuando era pequeña; fue difícil para al principio, porque me repetía en mi cabeza que era gay hasta que sonara bien en mi cabeza. Estaba orgullosa de que era gay, y de decir que era diferente, así que lo que sucedió fue que lo dije abiertamente en mi escuela católica”.

“Cuando realmente comprobé que era gay fue cuando lo vi durmiendo con otro hombre”, continuó Lele Pons en su video, “yo tenía como 10 años y para mí eso fue muy traumante, porque no tenía que verlo así de vívido”. Y en testimonios de Luis Pons, menciona que ella es “brutalmente honesta y puede decir las cosas más increíbles”, así como que “tenemos la mejor relación de padre e hija que pueda haber”.

¿Qué relación tiene Chayanne con Lele Pons?

La influencer es más allegada al cantante puertorriqueño de lo que imaginaríamos. Lele Pons es sobrina de Chayanne, pues su madre Anna Maronese es hermana de Marilisa Maronese, la esposa de Chayanne.

Chayanne y Marilisa se conocieron en los ochenta y en 1992 se casaron. El intérprete ha mencionado que Lele se lleva bien con sus primos, los hijos que tuvieron Chayanne y Marilisa, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía Figueroa. De hecho, Lele fue a la graduación de Isadora de la universidad, y ella la eligió como una de las damas de honor.

