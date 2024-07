¿Reconciliación a la vista? Arturo Carmona habló sobre Aracely Arámbula y su reencuentro laboral

Arturo Carmona y Aracely Arámbula se preparan para compartir escenario en el regreso de la obra teatral “Perfume de Gardenia”, la puesta en escena que los vio nacer como pareja hace más de una década.

Sin embargo, pese a los rumores y las especulaciones, Carmona fue muy claro sobre el estado actual de su relación con Arámbula: “No, no. Ya lo hemos aclarado. Son 15 años que tomamos caminos distintos”, afirmó el actor en una entrevista al referirse a la posibilidad de que el romance renazca.

Carmona insiste en que ambos son ahora solo compañeros de profesión y buenos amigos, y espera que este nuevo encuentro profesional sea beneficioso para la producción.

¿Cómo es la relación de Arturo Carmona y Aracely Arámbula?

Arturo Carmona también descartó que la relación que mantuvieron en el pasado pueda afectar la convivencia durante la obra. “Somos profesionales”, dijo. “Amamos esta carrera, amamos nuestra profesión. El público merece respeto, nuestra entrega, nuestro cien por ciento y es lo que vamos a hacer, obviamente”.

El actor también mencionó que el buen trato que tiene con Aracely Arámbula será en beneficio de la producción. “Lo que sucedió en el pasado quedó en buenos términos”, agregó. “Somos compañeros antes que nada, somos amigos. Y, bueno, no tiene porqué haber nada raro dentro de la compañía; al contrario, qué bueno que esto sucede así para que exista armonía”.

Más allá de compartir roles protagónicos en “Perfume de Gardenia”, Carmona descartó cualquier posibilidad de romance en el escenario.

“Yo hago otro personaje, no terminamos mal, uno está listo para interpretar el personaje, lo de la vida privada se queda atrás y somos profesionales. Ahora me toca ser el villano nuevamente, así que no voy a besarla”, explicó el actor.

Este comentario resalta la separación clara que ambos mantienen entre su pasado sentimental y sus compromisos profesionales actuales.

¿Qué esperar del nuevo montaje de “Perfume de Gardenia”?

Este no es solo un reencuentro entre dos actores, sino también una oportunidad de revivir una obra que en su momento fue muy exitosa.

Carmona expresa entusiasmo al respecto: “Me da mucho gusto que le vaya muy bien en su vida, en su carrera. Ahora vamos a compartir que, hace mucho, la gente lo ha estado pidiendo y que fue un éxito y hace años queremos que suceda lo mismo ahora”.

La expectativa es alta, y ambos actores están comprometidos a entregar lo mejor de sí mismos en esta nueva producción, y dejar cualquier especulación amorosa en el pasado.

Aunque a pesar de las declaraciones de Carmona, algunos fanáticos todavía albergan la esperanza de que este reencuentro pueda conducir a una reconciliación.

