Revelan cómo se encuentra Pablo Lyle a poco de cumplir un año en prisión

A poco tiempo de que se cumpla un año de la sentencia del actor Pablo Lyle, su amigo y colega Mane de la Parra habló de cómo se encuentra el famoso que recibió una condena de cinco años en prisión y ocho en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de un hombre cubano de 63 años.

Mane de la Parra dijo que está al pendiente de la situación de Pablo y mantiene comunicación con él por lo que sabe cómo se encuentra actualmente.

“Se encuentra bien, se encuentra muy motivado, muy cariñoso, muy él. Esperando que ya pronto termine este proceso para él y pueda estar con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien. Con las cosas que hemos platicado lo encuentro bien tranquilo. Y bueno, espero que pronto esté con nosotros”, dijo Mane al periodista Eden Dorantes.

En este sentido, Mane de la Parra dijo que no han hablado acerca del posible regreso del actor a la televisión, aunque mencionó que de ser así le irá muy bien. “No hemos hablado de su regreso, no tengo la más remota idea, más bien nuestras pláticas son más de amigos, pero estoy seguro de que todo lo que se proponga lo va a lograr porque es una persona increíble, luchona, trabajadora y que siempre saca lo bueno de todo y esta no va a ser la excepción”.

Finalmente, el intérprete destacó la fortaleza que mantiene Pablo Lyle mientras se mantiene recluido en Turner Guilford Knight, una prisión de Florida, en Estados Unidos.