Ricky Martin anuncia siete conciertos en México en 2026

Ricky Martin presentará su gira actual el próximo año a lo largo de siete fechas en siete estados de la república mexicana. Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante publicó el poster oficial de sus conciertos y un emocionante caption con el que puso de cabeza a sus fans mexicanos que llevan mucho tiempo deseando verlo.

El cantante de 53 años anunció que la venta de boletos para sus shows serán mediante FunTicket, durante una única fecha a la que podrán acceder todas las tarjetas en la venta general que se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025 a las 11:00 horas.

Gracias a los conciertos que ha brindado el artista en Australia y Madrid, que forman parte del Ricky Martin Live Tour, sabemos cuál es el posible setlist con el que nos sorprenderá el famoso.



‘Pégate’

‘María’

‘Adrenalina’

‘Vuelve’

‘Shake Your Bon-Bon’

‘Lola, Lola / La Bomba’

‘Qué Rico Fuera’

‘She Bangs’

‘Intermission’

‘Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’

‘Nobody Wants To Be Lonely’

‘Vente Pa’ Ca’

‘Tu Recuerdo’

‘La Copa De La Vida’

‘Livin’ La Vida Loca’

Las fechas y lugares de sus conciertos serán en:

