Suscríbete
Entretenimiento

Ricky Martin anuncia siete conciertos en México en 2026

Después de dos años, el cantante volverá a nuestro país para romperla en los escenarios mexicanos

September 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin-conciertos-mexico.jpg

Ricky Martin

INSTAGRAM

Ricky Martin presentará su gira actual el próximo año a lo largo de siete fechas en siete estados de la república mexicana. Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante publicó el poster oficial de sus conciertos y un emocionante caption con el que puso de cabeza a sus fans mexicanos que llevan mucho tiempo deseando verlo.

El cantante de 53 años anunció que la venta de boletos para sus shows serán mediante FunTicket, durante una única fecha a la que podrán acceder todas las tarjetas en la venta general que se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025 a las 11:00 horas.

Gracias a los conciertos que ha brindado el artista en Australia y Madrid, que forman parte del Ricky Martin Live Tour, sabemos cuál es el posible setlist con el que nos sorprenderá el famoso.

  • ‘Pégate’
  • ‘María’
  • ‘Adrenalina’
  • ‘Vuelve’
  • ‘Shake Your Bon-Bon’
  • ‘Lola, Lola / La Bomba’
  • ‘Qué Rico Fuera’
  • ‘She Bangs’
  • ‘Intermission’
  • ‘Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’
  • ‘Nobody Wants To Be Lonely’
  • ‘Vente Pa’ Ca’
  • ‘Tu Recuerdo’
  • ‘La Copa De La Vida’
  • ‘Livin’ La Vida Loca’

Las fechas y lugares de sus conciertos serán en:

  • Jueves 12 de marzo del 2025 – Autódromo de Querétaro, Querétaro
  • Sábado 14 de marzo del 2025 – Estadio Fray Nano, Ciudad de México
  • Miércoles 18 de marzo del 2025 – Estadio Panamericano, Ciudad de México
  • Viernes 20 de marzo del 2025 – Estadio Walmart Park, Monterrey
  • Domingo 22 de marzo del 2025 – Estadio Monumental, Monterrey
  • Martes 24 de marzo del 2025 – Explanada Poliforum, León
  • Sábado 28 de marzo del 2025 – Parque de Béisbol Kukulcán, Mérida
Ricky martin
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
tom-holland-accidente.jpeg
Entretenimiento
Revelan detalles de cómo fue el accidente de Tom Holland mientras filmaba “Spider-Man”
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
finneas-compromiso-claudia.jpeg
Entretenimiento
Finneas se compromete con Claudia Sulewski
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Rihanna tiene su tercer bebé
Entretenimiento
¡Rihanna le da la bienvenida a su primera niña! Convirtiéndose en mamá de 3
September 24, 2025
 · 
Tania Franco
grettell-valdez-hijo-casa-mudanza.jpg
Entretenimiento
Grettell Valdez cuenta por qué venderá su casa y si se irá del país
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Regina Blandón
Entretenimiento
Regina Blandón le revela a Aislinn Derbez cómo es trabajar con su papá
La actriz mexicana reveló secretos detrás del rodaje de “La Familia P. Luche”, y cómo fue trabajar con Eugenio Derbez
September 24, 2025
 · 
Tania Franco
ale-capetillo-biby-gaytan-regalo.jpg
Entretenimiento
Ale Capetillo muestra el regalo especial que le hizo su mamá, Biby Gaytán
Ale dio detalles del lujoso obsequio que le dio su mamá cuando la joven se mudó de su hogar familiar a inicios de 2021 para irse a vivir a España
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
stella-banderas-despedida-de-soltera.jpeg
Entretenimiento
Stella, hija de Antonio Banderas celebra su despedida de soltera
Se aproxima la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-cruise-ana-de-armas-ben-affleck.jpeg
Entretenimiento
Tom Cruise está celoso de Ben Affleck; esto le pidió a Ana de Armas
De acuerdo con una fuente cercana a Cruise, el actor está furioso porque el ex de la actriz cubana la está buscando
September 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
adela-noriega-que-se-sabe-de-ella-paradero-no-murio.jpg
Entretenimiento
Excompañera de Adela Noriega revela cómo era detrás de cámaras
Adriana Nieto, quien compartió créditos con Adela Noriega en “El privilegio de amar”, habló sobre la vida de la actriz
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez