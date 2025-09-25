Ricky Martin anuncia siete conciertos en México en 2026

Ricky Martin presentará su gira actual el próximo año a lo largo de siete fechas en siete estados de la república mexicana. Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante publicó el poster oficial de sus conciertos y un emocionante caption con el que puso de cabeza a sus fans mexicanos que llevan mucho tiempo deseando verlo.
El cantante de 53 años anunció que la venta de boletos para sus shows serán mediante FunTicket, durante una única fecha a la que podrán acceder todas las tarjetas en la venta general que se llevará a cabo el 2 de octubre de 2025 a las 11:00 horas.
Gracias a los conciertos que ha brindado el artista en Australia y Madrid, que forman parte del Ricky Martin Live Tour, sabemos cuál es el posible setlist con el que nos sorprenderá el famoso.
- ‘Pégate’
- ‘María’
- ‘Adrenalina’
- ‘Vuelve’
- ‘Shake Your Bon-Bon’
- ‘Lola, Lola / La Bomba’
- ‘Qué Rico Fuera’
- ‘She Bangs’
- ‘Intermission’
- ‘Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’
- ‘Nobody Wants To Be Lonely’
- ‘Vente Pa’ Ca’
- ‘Tu Recuerdo’
- ‘La Copa De La Vida’
- ‘Livin’ La Vida Loca’
Las fechas y lugares de sus conciertos serán en:
- Jueves 12 de marzo del 2025 – Autódromo de Querétaro, Querétaro
- Sábado 14 de marzo del 2025 – Estadio Fray Nano, Ciudad de México
- Miércoles 18 de marzo del 2025 – Estadio Panamericano, Ciudad de México
- Viernes 20 de marzo del 2025 – Estadio Walmart Park, Monterrey
- Domingo 22 de marzo del 2025 – Estadio Monumental, Monterrey
- Martes 24 de marzo del 2025 – Explanada Poliforum, León
- Sábado 28 de marzo del 2025 – Parque de Béisbol Kukulcán, Mérida