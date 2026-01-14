Suscríbete
Rosalía y Loli Bahía son captadas juntas tomadas de la mano en París

La cantante y la modelo se dejaron ver muy felices juntas

Enero 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Rosalía y la modelo francesa Loli Bahía, habían sido vistas en Madrid disfrutando de un tranquilo paseo y una cena. Un día después, ambas fueron fotografiadas en París, donde se rumora que rentaron un departamento en el Distrito 20.

Ambas causaron sensación cuando se les vio caminando de la mano por las calles parisinas mientras hacían compras de utensilios de cocina como platos y algunos víveres, al mismo tiempo que disfrutaban de la ciudad.

Luego de recibir el Año Nuevo en Río de Janeiro, Rosalía y Loli vuelven a despertar rumores de romance, sin embargo, nunca de las dos ha dado señales de algo más a través de sus redes sociales.

La primera vez que sus caminos se cruzaron fue durante el desfile Spring/Summer 2026 de Christian Dior que tuvo lugar en París, donde Rosalía asistió como invitada y Loli como modelo. Desde ese día se han rescatado videos de la catalana prestando atención al paso de la francesa en pasarela.

Desde entonces, han sido vistas dando paseos al aire libre, disfrutando de su compañía, aunque nunca han compartido más que abrazos risas y apretones de mano ante las cámaras.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
